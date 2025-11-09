Muere Lenny Wilkens, padrino del baloncesto de Seattle, a los 88 años

Lenny Wilkens, una de las cinco personas incluidas en el Salón de la Fama del Baloncesto como jugador y entrenador, y embajador del baloncesto de Seattle durante más de 50 años, murió en su casa el domingo, dijeron personas cercanas a él.

Wilkens, de 88 años, creció en Brooklyn, jugó en St. Louis, Cleveland y Portland como parte de su carrera en la cancha y entrenó a seis franquicias diferentes durante 32 temporadas al margen.

Pero Seattle era su hogar. Como jugador. Como entrenador. Como líder local lejos del gimnasio y las arenas a través de años de trabajo caritativo que benefició a la comunidad de Seattle.

Wilkens no nació y creció como representante de Seattle y del baloncesto de Seattle. Pero se convirtió en uno de sus mayores defensores a lo largo de siete décadas de conexión con la ciudad que convirtió en su hogar.

Wilkens fue incluido en el Salón de la Fama como jugador en 1989 para reconocer una carrera que incluyó nueve apariciones en el Juego de Estrellas, un segundo puesto en la votación de MVP en 1968 y un reconocimiento entre los 75 de la NBA.th equipo de aniversario.

Agregó su incorporación como entrenador nueve años después, mientras aún estaba al margen. Wilkens finalmente se retiró después de que los New York Knicks lo despidieran a mitad de la temporada 2004-05. Su carrera terminó con un porcentaje de victorias de .536 y 1332 victorias en la temporada regular, y 20 apariciones en playoffs en 32 temporadas como entrenador en jefe.

Sus únicas dos apariciones en las Finales de la NBA y su único campeonato fueron con los SuperSonics, lo que lo convirtió para siempre en la realeza del baloncesto en Seattle.

“Le permite a la gente saber que Seattle tiene una rica historia”, dijo Wilkens al Times en 2022 en lo que se proclamó el “Día de Lenny Wilkens”.

“Estoy muy feliz de ser parte de esa historia. Este es el país del baloncesto. Nunca debimos haber perdido a nuestro equipo y espero que esto ayude de alguna manera a recuperar otro equipo. Dondequiera que voy, la gente habla de los Sonics y de ese momento en que ganamos un campeonato. No creo que ese equipo reciba el crédito que merece. Gus (Williams), Fred (Brown), Jack (Sikma) y todos esos muchachos se convirtieron en parte de esta comunidad y la mayoría de ellos todavía viven aquí. Fue un momento maravilloso”.

Wilkens llegó por primera vez al noroeste del Pacífico en 1968 como base de los SuperSonics en su segunda temporada de existencia. Tenía 31 años, ocho temporadas de experiencia y cinco apariciones en el Juego de Estrellas.

Se convirtió en la primera superestrella de la incipiente franquicia. Nadie sabía en ese momento cuán inextricablemente conectado estaría Wilkens con los Sonics y con Seattle.

Wilkens se convirtió en jugador-entrenador de SuperSonics un año después de su llegada. Fue un All-Star en tres de las cuatro temporadas que jugó para Seattle antes de terminar su carrera como jugador con dos temporadas en Cleveland y un último año en Portland.

Wilkens concluyó la parte de juego de su carrera como nueve veces All-Star que promedió 16,5 puntos y 6,7 asistencias, y terminó segundo en la votación de MVP en la temporada 1967-68 detrás de Wilt Chamberlain.

Su carrera como jugador fue más que digna de ingresar al Salón de la Fama. Resultó ser un papel secundario en la historia de la vida de Wilkens en el baloncesto.

Wilkens fue un gran jugador. Era un mejor entrenador.

“Es algo que nunca soñé. Quiero decir, ¿cómo puedes soñar con estar en el Salón de la Fama como jugador y como entrenador, aunque cuando hablo con jóvenes todo el tiempo los reto a aceptar desafíos para ser grandes y a soñar sueños de grandeza? Pero para mí este es un sueño que se ha hecho realidad”, dijo Wilkens sobre su ingreso al Salón de la Fama como entrenador en 1998.

Wilkens comenzó como jugador-entrenador en las etapas finales de su carrera como jugador y pasó al banquillo de forma permanente a principios de la temporada 1977-78. Estaba a cargo del personal de jugadores de los SuperSonics, pero un inicio de 5-17 con Bob Hopkins provocó un cambio y Wilkens asumió el control.

Los Sonics tuvieron marca de 42-18 el resto de la temporada regular y avanzaron hasta los playoffs de la Conferencia Oeste antes de perder ante Washington en las Finales de la NBA en siete juegos.

Una temporada más tarde, Wilkens y los Sonics regresaron a las Finales de la NBA contra Washington. Pero en lugar de una dolorosa derrota, Wilkens y los Sonics celebraron el único campeonato en la historia de la franquicia.

Wilkens terminó su mandato con los Sonics después de la temporada 1984-85. Llevó a Seattle a los playoffs en seis de esas ocho temporadas que estuvo a cargo.

Pero ese no fue el final de su carrera como entrenador ni de su afiliación con Seattle.

Después de una temporada fuera, Wilkens asumió el mando de Cleveland a partir de 1986, el comienzo de siete temporadas con los Cavs. Llegó a los playoffs cinco veces, pero tuvo la desgracia de entrenar en la Conferencia Este durante el apogeo de los Pistons “Bad Boys” y el ascenso de un tal Michael Jordan con los Bulls.

De Cleveland, fue Atlanta la siguiente parada en la carrera de Wilkens. Fue con los Hawks que Wilkens se convirtió en ese momento en el líder de todos los tiempos de la NBA en victorias como entrenador el 6 de enero de 1995, cuando superó a Red Auerbach con su 939.th victoria. Seis apariciones en playoffs en esas siete temporadas fueron seguidas por tres años en Toronto y, finalmente, su epílogo como entrenador en Nueva York.

A pesar de que estuvo al margen por última vez en 2005, Wilkens sigue siendo tercero en victorias como entrenador de todos los tiempos, sólo detrás de Gregg Popovich y Don Nelson. Doc Rivers es el único entrenador activo dentro de las 200 victorias de Wilkens y es posible que nunca alcance su marca de 2.487 partidos de temporada regular como entrenador en jefe.

No debe olvidarse en sus hazañas como jugador, entrenador y jugador-entrenador la filantropía fuera de la cancha que Wilkens mostró durante décadas, principalmente con la Clínica Infantil Odessa Brown en Rainier Valley de Seattle. La fundación de Wilkens ha beneficiado a la comunidad desde principios de la década de 1970, incluido su famoso torneo de golf y su subasta que se celebró por última vez en 2019.

“Dije: ‘Esa será mi organización benéfica’, porque estaban brindando atención médica a familias independientemente de su capacidad de pago”, dijo Wilkens en 2021. “Siempre he dicho que un niño enfermo que va a la escuela apoya la cabeza en el escritorio y no aprende nada. Pero si les brindamos la atención médica que necesitan, les hacemos saber que son importantes para nosotros y entonces querrán esforzarse por lograr más”.

Wilkens recibió otro reconocimiento por sus contribuciones al baloncesto y a la comunidad local cuando se inauguró una estatua en la plaza afuera del Climate Pledge Arena el verano pasado. Wilkens fue agasajado por dirigentes locales, exjugadores y cualquiera que en algún momento sangrara verde y oro.

Llegó justo antes de su 63 aniversario con su esposa Marilyn, del que surgió una familia de tres hijos y siete nietos. Su legado como inspiración para la comunidad y para el baloncesto fue permanente mucho antes de que se revelara la estatua.

“Estoy simplemente abrumado”, dijo Wilkens en una entrevista con The Times el verano pasado. “No es algo en lo que haya pensado mucho ni nada por el estilo. Esta ha sido una gran comunidad. Conocí gente aquí.

“Cuando llegué aquí por primera vez, pensé en regresar al Este, pero nos gustó estar aquí, mi esposa y yo… y decidimos que sería un lugar maravilloso para formar un hogar”.