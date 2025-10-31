Myles Lewis-Skelly, de 19 años, asume un nuevo rol después de pasar la mayor parte de la temporada calentando el banco del Arsenal.

MYLES LEWIS-SKELLY todavía disfruta del comienzo estelar del Arsenal, a pesar de calentar el banco la mayor parte de las semanas.

Los Gunners han ganado sus últimos ocho partidos, manteniendo la portería a cero en siete de ellos (un total de 11 en esta temporada) y concediendo sólo tres.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Después de un octubre impecable, es el primer equipo de la máxima categoría inglesa que disputa seis partidos en un mes y consigue victorias en todos ellos sin encajar ningún gol.

Y todo depende de Lewis-Skelly y compañía, que se dirigen a Burnley el sábado, y están haciendo todo lo posible. orgullo en la protección de su “casa”.

Lewis-Skelly explicó: “Llamamos a los Emiratos ‘nuestra casa’ y no entra nada nuestra casanuestro objetivo. Estamos orgullosos de mantener la portería a cero, detener tiros y centros”.

Pero, después de haber perdido su lugar, Lewis-Skelly tiene una pelea entre manos para regresar al equipo, una pelea que podría afectar su inclusión en el equipo de Inglaterra de Thomas Tuchel durante próximo Copa del Mundo de verano.

ARCHIVOS DEL ARSENAL Zubimendi en el centro de una gran disputa entre viejos clubes mientras Odegaard desafía la gravedad GALLETA Gana un Volkswagen Tiguan R más £5000 en efectivo por solo 18p con nuestro código

Lewis-Skelly, que irrumpió en la escena del primer equipo en septiembre de 2024, terminó la temporada pasada como lateral izquierdo titular de Mikel Arteta, siendo titular en 25 de los últimos 36 partidos del Arsenal.

Esa racha lo llevó a su primera convocatoria absoluta de los Tres Leones en marzo, anotando en su debut contra Albania.

Pero esta campaña ha caído en el orden jerárquico, iniciando sólo cuatro partidos, y ninguno en la Prem, siendo el preferido el italiano Riccardo Calafiori.

Después de desempeñar un papel protagónico en la victoria del Arsenal por 2-0 en la cuarta ronda de la Copa Carabao sobre Brighton el miércoles por la noche (ayudando al primer gol de Ethan Nwaneri antes de que Bukayo Saka agregara el número 2), dijo: “Lo estoy disfrutando.

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

“Es una experiencia diferente para mí.

“No estoy jugando mucho en este momento, pero es importante competir por los lugares y soy una persona competitiva, así que nunca voy a dar marcha atrás. Disfruto el desafío.

“Estar con estos chicos es una alegría. Los estándares son altos y todos quieren jugar.

“Sólo quiero expresarme. Mientras lo haga, le daré al entrenador la opción de elegir”.

El lateral está adoptando su papel de mentor de los últimos graduados escolares, incluido Max Dowman, de 15 años.

Arteta le dio a Dowman su primera titularidad senior contra los Seagulls, convirtiéndose en el jugador más joven del Arsenal en hacerlo con 15 años y 302 días, mientras que Andre Harriman-Annous, de 17 años, hizo su debut con el primer equipo.

Lewis-Skelly dijo: “Quiero difundirles mis conocimientos. Cualquier cosa que necesiten, estoy dispuesto a ayudarlos”.