‘Nadie tiene ni idea’: los aficionados se indignan cuando el Chelsea evita conceder un penalti claro después de que Chalobah MANEJA el balón en su propia área

LOS FANÁTICOS quedaron atónitos. El Chelsea se quedó sin conceder un penalti contra el Burnley después de que Trevoh Chalobah detuviera DELIBERADAMENTE el balón con la mano.

El portero Robert Sánchez pasó a Chalobah dentro de su propia área de seis yardas justo antes de la media hora solo para que el defensor pusiera su mano sobre el balón.

Chalobah estaba parado en el lado izquierdo del área y esperó a que llegara a la esquina superior antes de colocar su mano hacia abajo como para indicar un reinicio.

El partido parecía haber comenzado ya cuando Sánchez pateó a Chalobah pero el defensa de 26 años tenía otras ideas.

Los jugadores suelen dejar la mano sobre el balón en los saques de meta antes de reiniciar para evitar confusiones.

Sin embargo, Sánchez parecía haber tomado la decisión de poner las cosas en marcha sólo para que Chalobah se detuviera.

Varios atacantes del Burnley que estaban esperando y listos para presionar el saque de meta apelaron, pero el árbitro Peter Bankes no estaba interesado.

Los seguidores en línea también quedaron confundidos con un escrito: “Nadie tiene idea de lo que están haciendo y eso, justo ahí, es un penalti CLARO para Burnley contra Chalobah. Es balonmano”.

Otro añadió: “Eso es una mano descarada del Chelsea”.

Alguien más dijo: “Sánchez definitivamente reinició el partido. Eso debería ser una mano y un penalti. El Chelsea tiene suerte”.

Se hicieron comparaciones con cuando el Arsenal hizo lo mismo contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones hace dos años.

El Chelsea anotó unos minutos más tarde cuando Pedro Neto cabeceó un centro del poste trasero de Jamie Gittens.

Burnley también quería un penalti al final cuando Benoit Badiashile fue amonestado por empujar a Maxime Esteve detrás de la portería y sostenerlo junto al poste.

Bankes sí sacó tarjeta amarilla esta vez y el VAR controló el choque pero no lo consideró merecedor de penalti.

Un fan en línea dijo: “Entonces el árbitro amonestó a Badiashile por meterse en el área cuando se tomó un córner… ¿Pero no se concedió ningún penalti?

“¿Cómo es una infracción amonestable cuando el balón está en juego pero no se concede ninguna falta?”

Luego, Enzo Neto anotó un gol tardío para que los Blues aseguraran una victoria por 2-0.