Nate Landman acuerda una extensión de contrato de 3 años con los Rams

No pasó mucho tiempo para que el apoyador Nate Landman se estableciera como un jugador clave para los Rams.

Unos meses después de firmar un contrato mínimo de veterano de un año, sus compañeros de equipo lo votaron capitán. Landman se convirtió en el encargado de marcar las señales defensivas y ha forzado numerosas pérdidas de balón para un equipo de los Rams que tiene marca de 8-2 y contendiente al Super Bowl.

El sábado, los Rams tomaron medidas para mantener a Landman en el redil para el futuro, firmándolo con una extensión de contrato de tres años, anunció el equipo.

Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero incluye más de 15 millones de dólares en garantías, dijo la persona con conocimiento de la situación, que solicitó el anonimato porque el contrato no ha sido publicado.

Landman, de 27 años, es un profesional de cuarto año que jugó en la universidad en Colorado y firmó con los Atlanta Falcons como agente libre no reclutado.

Landman ha realizado 91 tacleadas, la mejor marca del equipo para los Rams, incluido un récord del equipo de 17 en una victoria sobre los Baltimore Ravens. También ha forzado cuatro balones sueltos.

“Hay ciertos muchachos que simplemente tienen algunos rasgos y características naturales de liderazgo que los hacen querer por sus compañeros de equipo”, dijo el entrenador Sean McVay esta semana, y agregó: “Creo que la mejor parte es que Nate no es nadie más que él mismo”.

Firmar a Landman con una extensión es un cambio marcado para una organización de los Rams que normalmente no ha invertido mucho dinero en apoyador interno.

Landman, el veterano Troy Reeder, el profesional de segundo año Omar Speights y el novato Shaun Dolac fueron agentes libres no reclutados.

Ernest Jones, una selección de tercera ronda de 2021 de los Rams, fue canjeado a los Tennessee Titans en 2024 antes del último año de su contrato de novato.

Los Rams juegan contra los Tampa Bay Buccaneers el domingo en el SoFi Stadium.