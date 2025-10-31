‘Next Luke Littler’ se metió en los dardos cuando se aburría en el pub del abuelo… pero la seguridad lo rechazó para su partido más importante

THOMAS BANKS se encuentra entre las sensaciones adolescentes del lanzamiento que esperan seguir las huellas de Luke Littler.

El joven de 19 años es unos meses mayor que ‘The Nuke’, pero sigue siendo un mordaz en términos de velocidad.

Entonces, si bien Banks no ha causado tanto revuelo como Littler, sigue siendo un talento emocionante para su edad y tiene años para ingresar al circuito de PDC.

El actual campeón del mundo, Littler, lanza flechas desde que usaba pañales.

Y Banks aporta su propio pedigrí, ya que empezó a practicar este deporte en su hábitat natural.

Le dijo a Tungsten Talk: “Mi abuelo tenía un pub. A menudo me sentaba allí aburrido y luego simplemente cogía los dardos o el taco. Así empezó todo.

“En mi opinión, los dardos siguen siendo un deporte de pub. Por supuesto, todo se ha hecho más grande y mejor, pero cuando pienso en cómo empezó, esa sigue siendo mi base”.

Desde esos humildes comienzos, Banks saltó al centro de atención contra el ex campeón mundial Gerwyn Price en el Abierto de Reino Unido de 2023.

En ese momento, Banks sólo tenía 16 años. Y eso significa que ni siquiera los de seguridad sabían quién era.

El joven explicó: “Estaba sentado en McDonald’s cuando escuché que había dibujado a Price y no lo creí.

“Nadie me reconoció en la entrada; tenía 16 años, tenía mis dardos en el bolsillo y estaba entre la multitud.

“Dijeron: ‘Se supone que no deberías estar aquí’. Y dije: ‘¡Tengo que estar en el escenario en diez minutos!’”

Banks quedó impresionado por Price, quien ganó 10-3 con un promedio monstruoso de 103,40.

Pero eso no ha desviado el rumbo del prometedor. Ha aparecido en varios eventos de MODUS Super Series y planea centrarse en la gira de desarrollo este año, tal vez con otra oportunidad en Q School en el horizonte.

Banks dijo: “Miras a tu alrededor y ves muchachos con los que practicaste y que ahora están abriéndose camino. Entonces sabes: entonces, realmente se puede hacer”.

“Todo requiere tiempo. No es necesario lograrlo todo de inmediato. Si te tomas tu tiempo, eventualmente te convertirás en la mejor versión de ti mismo”.