Nicky Butt amenazado con la cancelación del abono de temporada, ya que ni siquiera las leyendas del Manchester United se libran de las estrictas reglas de Ratcliffe

La leyenda del MANCHESTER UNITED, Nicky Butt, afirmó que el club casi le quita su abono de temporada por no usarlo con la suficiente regularidad.

El jugador de 50 años formó parte del famoso grupo de jugadores legendarios de la Clase 1992 del United y participó 387 veces con los Red Devils.

Pasó nueve años más en Old Trafford como entrenador antes de dejar el club en 2021.

Butt sigue siendo fanático del club de su infancia y tiene un abono de temporada, pero reveló que Sir Jim Ratcliffe casi lo revoca bajo estrictas reglas de boletos.

Hablando en el podcast The Good, The Bad & The Football esta semana, dijo: “Si no los usas tres veces, te los quitarán.

“Recibí un correo electrónico que decía ‘te van a quitar el boleto’. Así que los llamé y les dije: ¿puedo hablar con alguien sobre esto, por favor?

“Y me dicen: ‘¿A quién le hablo, por favor?’, y yo le digo a Nicky Butt y me dicen: ‘Está bien, ¿quién es ese?’.

“Realmente no podía decirlo, pero tenía ganas de decir: ¡jugué unos 450 partidos para este club!”

Su compañero leyenda Paul Scholes agregó que incluso se había visto obligado a utilizar un revendedor para conseguir entradas a pesar de ser una leyenda que jugó más de 700 veces para el club.

Dijo: “Es un club de fútbol muy diferente al club que conocíamos. No sé tú, Nicky, trabajaste allí hace poco, pero realmente no conozco a nadie allí”.

“Tengo cuatro abonos de temporada, así que los usamos… mi hijo los usa todas las semanas.

“La gente pide (entradas). Tuve un muchacho de Salford que quiere ir al partido esta semana: un par de entradas.

“¿Entonces tuve que llamar a un revendedor? ¿Se me permite decir eso? Honestamente, conozco a un revendedor”.

Scholes continuó diciendo que los jugadores no tenían “derecho a cosas” sólo porque tenían un historial con el club.

El excentrocampista añadió: “No me quejo [special treatment]. Así es como es y así sucede. Sólo porque hayas jugado en el club no tienes derecho a nada.

Después de que el presentador Paddy McGuinness sugiriera que “lo dio todo por el club”, Scholes respondió: “Sí, pero sólo jugamos para ellos. Hace 13 años que fue la última vez que jugué”.

“No nos importa pagar por [tickets]simplemente no sabemos a quién llamar porque el club es simplemente diferente, es un club de fútbol diferente”.

SunSport se ha puesto en contacto con el Manchester United para solicitar comentarios.

Scholes ganó un total de 19 trofeos importantes con los Red Devils, anotando 155 goles, mientras que Butt ganó seis títulos de la Premier League, tres trofeos de la Copa FA y la Liga de Campeones.

Scholes ha sido a menudo un crítico vocal del club durante la última década y había expresado sus preocupaciones sobre el personal de trastienda del United en el podcast con Butt la semana pasada.

Dijo: “Están Jason Wilcox, Omar Berrada y otros que trabajaron anteriormente en el City. No creo que el Manchester United deba hacer eso”.

Butt añadió: “Es sorprendente cuántos ex empleados del City han llegado al Man United. Eso no sucedería en otros grandes clubes como el Real Madrid y el Barcelona”.