Nico Iamaleava fuera para UCLA vs Ohio State debido a una conmoción cerebral

Todos esos éxitos finalmente alcanzaron a Nico Iamaleava.

Después de absorber un duro golpe tras otro, el mariscal de campo de UCLA se perderá el partido del sábado contra el mejor clasificado Ohio State en el Ohio Stadium debido a síntomas de conmoción cerebral relacionados con los golpes que sufrió el fin de semana pasado contra Nebraska, dijo una persona con conocimiento de la situación no autorizada a hablar públicamente.

Iamaleava participó en la primera parte de la práctica del martes, la última sesión observada por los periodistas esta semana.

Su ausencia contra los Buckeyes presumiblemente significa que el suplente superior Luke Duncan, un estudiante de segundo año con camiseta roja que nunca ha lanzado un pase a nivel universitario, hará la primera apertura de su carrera.

La capacidad de Iamaleava para recibir golpes y seguir jugando había sido un tema importante de discusión a principios de esta semana entre los periodistas y el entrenador interino de UCLA, Tim Skipper. El mariscal de campo fue fácilmente el líder corredor de su equipo, su promedio de 52.7 yardas por juego casi duplicó la producción del corredor Jaivian Thomas (30.8), el segundo líder corredor del equipo.

Skipper había elogiado la valentía de Iamaleava, diciendo que el estudiante de segundo año con camiseta roja de 6 pies 6 pulgadas y 215 libras no quería deslizarse ni salirse de los límites.

“Nico es el primer tipo alto y delgado que conozco que te bajará las protecciones y no tiene miedo, siempre irá hacia adelante y obtendrá yardas y cosas así”, dijo Skipper el lunes. “Tiene piernas pequeñas y brazos flacos, pero no tiene ningún miedo”.

Skipper también reconoció la necesidad de preservar la disponibilidad de Iamaleava evitando que reciba más golpes de los necesarios.

“Obviamente, él es su mariscal de campo titular”, dijo Skipper. “No quieres que reciba grandes golpes y cosas así, pero si le van a dar carriles para correr, también podrías tomarlos. Bromeo con él todo el tiempo, ‘Oye, de vez en cuando, quizás quieras deslizarte un poco’. Pero ya sabes, cuando tienes un corredor natural como él, simplemente lo dejas hacer lo suyo”.

Inmediatamente después de la derrota de UCLA por 28-21 ante Nebraska, Iamaleava no indicó que todos los golpes que había recibido afectaran su desempeño. Completó 17 de 25 pases para 191 yardas y dos touchdowns sin una intercepción y también corrió 15 veces para 86 yardas.

“Sí, claro, he jugado al fútbol durante mucho tiempo y me han golpeado muchas veces en muchos partidos”, dijo Iamaleava. “Así que no creo que me haya afectado de esa manera. En general, sólo tenemos que jugar mejor en conjunto y terminar los partidos”.