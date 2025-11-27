‘No es lo suficientemente bueno’: Gerrard exige que Slot encuentre una respuesta a la pesadilla del Liverpool en medio de su peor racha en 72 AÑOS

STEVEN GERRARD ha dicho que “no hay excusas” para la pesadilla del Liverpool.

Otra derrota del equipo de Arne Slot, esta vez por 4-1 en Anfield ante el PSV en la Liga de Campeones, significa que los Rojos han perdido nueve de sus últimos 12 partidos.

Se trata de la peor racha del club desde noviembre de 1953 y enero de 1954.

También fue la última temporada que el Liverpool descendió de la máxima categoría del fútbol inglés.

El ícono de Kop, Gerrard, no llegó a decir que el Liverpool estaba en crisis, considerando las hazañas del equipo para ganar el título la temporada pasada.

En declaraciones a TNT Sports después del partido, el jugador de 45 años dijo: “Cada derrota, especialmente en la forma de la derrota, te acerca a la crisis.

'Slot Out' es tendencia mientras el jefe del Liverpool, criticado, equivale a un récord no deseado de 33 años

“No me gusta usar eso porque para mí una crisis es un club que necesita un año para volver a la cima y no creo que el Liverpool esté en ese punto en absoluto.

“Todavía tienen jugadores magníficos y la mayoría de este equipo ganó la liga. Así que creo que la ‘crisis’ es demasiado fuerte”.

Cuando se le preguntó sobre la mala racha histórica de los fracasos de Slot, Gerrard continuó: “Eso no es lo suficientemente bueno. No hay excusas para eso en este club de fútbol.

“Todo el mundo lo sabe. Pero crisis es una palabra fuerte y es muy irrespetuosa para algunos de los jugadores que han cumplido con este club de fútbol y para el entrenador que lo ha hecho.

“Si esto fue seis meses después, un año después, y estamos más lejos de ese éxito, entonces tal vez puedas usar una palabra como esa”.

Sin embargo, Gerrard advirtió que Slot necesitaba encontrar urgentemente respuestas para detener la podredumbre y volver a encarrilar al equipo.

Gerrard añadió: “No se puede negar que este equipo está pasando apuros enormemente, están en una racha terrible, la confianza está en su punto más bajo y siguen sangrando.

“Siguen concediendo goles, están muy abiertos y, a menos que el entrenador pueda encontrar respuestas y estabilidad en el equipo, van a continuar”.

El propio Slot quedó conmocionado después de la derrota del PSV y apenas pudo encontrar las palabras para describir la última calamidad para sus campeones de la Premier League.

El jugador de 47 años dijo: “Es otra gran pérdida. Miro la forma en que reaccionamos después de encajar un gol en contra y quiero ser positivo con los jugadores.

“Después de eso jugamos positivo, empatamos y no creo que en el descanso nadie hubiera esperado que perdiéramos 4 – 1.

“Pero luego perdimos otro gol al comienzo de la segunda mitad y luego tuvimos más oportunidades, pero fue difícil de aprovechar, difícil de aprovechar y el resultado final es una derrota por 4 a 1”.

Los cuatro que concedieron esta noche, incluido el primer gol de la ex estrella del Tottenham Ivan Perisic, también significan que han concedido tres o más goles en tres partidos consecutivos por primera vez desde septiembre de 1992.

Una derrota por 3-0, también en casa, ante Nottingham Forest y una goleada por 3-0 ante el Manchester City les han dejado con sólo una victoria en ocho partidos nacionales que se remontan a Southampton en la tercera ronda de la Copa Carabao.

Slot lleva su lado destrozado al West Ham el domingo tratando de detener la podredumbre.

El holandés destacó: “La única manera de avanzar es pasar ahora. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que afrontar dónde estamos y luchar muy duro”.

“Sería bueno si no recibiéramos ese golpe de gol que encajamos cada vez, porque no sólo es encajar un gol, sino también la sensación.

“Al menos la sensación que tengo yo y los jugadores y probablemente la afición es que después de 45 minutos no esperas estar 1-1 sino estar arriba”.

Los Hammers solo han vencido al Liverpool una vez desde 2017, logrando una victoria en solitario por 3-2 en el London Stadium en 2021.

Desde entonces, el Liverpool ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos contra el West Ham, pero dada su forma actual, no es imposible que los amenazados por el descenso del este de Londres consigan una sorprendente victoria.