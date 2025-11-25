No importa Mason Greenwood… El Newcastle de Eddie Howe teme al ex as del Arsenal que juega “mejor que nunca” para el Marsella

EDDIE HOWE advirtió a la defensa de Newcastle que no subestimara al viejo dorado Pierre-Emerick Aubameyang.

La decisión más importante del técnico de Toon para el choque de la Liga de Campeones de esta noche en Marsella es si arriesgar a Lewis Hall o llamar a Dan Burn para dirigir a Mason Greenwood.

Sin embargo, después de estudiar las cintas del rival, afirma que el veterano exdelantero del Arsenal y del Barcelona está envejeciendo como un buen vino en la Riviera francesa.

Aubameyang está mostrando la forma que le valió un traslado de £56 millones a los Emiratos en 2018, marcando seis goles en 15 partidos desde que regresó a Marsella en una transferencia gratuita en julio luego de una temporada en Arabia Saudita.

Howe admitió: “Hemos dicho lo mismo después de haber visto mucho al Marsella en la preparación del partido, que está tan bien como siempre. Eso es un gran cumplido para él a sus 36 años.

“Es muy atlético, sigue corriendo detrás, sigue estirando las líneas defensivas, sigue alejándose de los defensores cuando está en situaciones de 1 contra 1 y también es un rematador letal. Su historial de goles aquí ha sido muy bueno.

“Es otro jugador al que tenemos que controlar bien y otro jugador que merece todo nuestro respeto”.

Aubameyang se está beneficiando enormemente del servicio proporcionado por Greenwood. El ex extremo del Manchester United es el talismán del equipo de Roberto De Zerbi y será necesario detenerlo un poco.

Con el experimentado Kieran Trippier fuera por un problema en el tendón de la corva, Howe debe decidir si arriesgarse a jugar con los laterales Tino Livramento y Lewis Hall nuevamente tan rápido después de que ambos recuperaron sus respectivas lesiones en la victoria sobre el Manchester City, o llamar a Dan Burn después de su suspensión nacional de un partido.

Dijo: “Esa es la decisión que realmente tengo que tomar después de consultar al equipo médico y de ciencias del deporte y tomar las decisiones correctas con respecto a ambos jugadores.

“Son tan importantes para nosotros, como viste el sábado, que su estado físico a largo plazo es crucial para nosotros.

“Es una decisión que debo tomar: tratar de elegir el mejor equipo para intentar ganar este juego, pero también protegerlos”.

Sobre Greenwood, añadió: “Es un hombre en forma. Así que parte de nuestro plan será intentar detener a sus jugadores atacantes y sin duda es uno de los mejores que tienen”.

“Él hace su trabajo más peligroso cuando se mueve dentro del cuadro. Tiene una muy buena relación con los jugadores que lo rodean y tiene un hermoso pie izquierdo.

“Tendremos que defender bien en ese lado del campo, ya que es un área importante para que Marsella ataque”.

Mientras tanto, un jugador preparado para el desafío de silenciar el estridente Velódromo de Orange y dejar fuera la amenaza de Aubameyang y Greenwood es el defensor Malick Thiaw.

La forma del gigante alemán desde que recibió 35 millones de libras del AC Milan le ha valido una convocatoria internacional y no le dio ni un respiro a Erling Haaland el sábado.

Dijo: “En general soy un jugador con mucha confianza, pero, por supuesto, si juegas contra uno de los mejores, tal vez el mejor delantero del fútbol actual, puedes darte un poco más.

“Estoy muy contento con el desempeño del equipo en general y porque hice bien mi trabajo. Sólo trato de sacar la confianza de eso para mañana”.