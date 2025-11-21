‘No puede sacarlo’

JUDD TRUMP quedó atrapado en el billar y necesitó ayuda del árbitro del partido después de que se le atascara tiza en el bolsillo en el Campeonato de Snooker de la Temporada de Riyadh.

El número uno del mundo lideraba a Mark Williams 25-18 en el primer frame de los cuartos de final cuando se dispuso a anotar.

Sin embargo, hubo un problema ya que rápidamente se dio cuenta de que no podía sacarlo.

Después de luchar durante un par de segundos, Trump se vio obligado a apoyar su taco en el costado de la mesa y abordar el problema con ambas manos.

Mientras jugueteaba para intentar sacar la tiza del bolsillo derecho de su pantalón, Trump informó al árbitro por qué se había detenido el juego.

Pareciendo perplejo y tal vez un poco avergonzado, volvió a buscar otra vez y se quedó nuevamente con las manos vacías.

Luego, Trump se revolvió todo el bolsillo y necesitó que el árbitro interviniera.

Con guantes blancos, fue a buscar una abertura antes de preguntar: “¿La tienes?”.

El Juddernaut finalmente sacó la tiza mientras se palpaba el bolsillo por si acaso, metiendo toda la mano para hacer espacio adicional.

La multitud en Arabia Saudita vio el lado divertido mientras aplaudían, provocando una sonrisa y una risa en Trump.

El número 2 del mundo, Kyren Wilson, estuvo como co-comentarista para TNT Sports y ofreció su simpatía a Trump.

Dijo: “¿Sabes qué? Este es el problema que encuentro al usar chalecos.

“Pusimos la tiza en el bolsillo del chaleco.

“La cantidad de veces que la tiza se te puede caer en el bolsillo del pantalón y no puedes sacarla.

“Porque tus manos también están bastante sudorosas mientras juegas”.

Ese fue el único inconveniente en una exhibición por lo demás dominante de Trump, quien llegó rápidamente a las semifinales con una victoria de 4-0.

Había estado 18-6 abajo ante Williams en el primer cuadro, pero se recuperó antes de destruir a su oponente sin mucho problema.

Trump cumplió un siglo, el número 29 de la temporada, para completar el tercer cuadro y luego llegó a la meta en el cuarto.

Hablando después, dijo: “No era vintage pero hice el trabajo.

“Aún estoy esperando la victoria, pero la temporada ha tenido altibajos.

“He perdido algunas finales, eso sucederá en tu carrera, todo se trata de cómo te recuperas.

“Intento no presionarme, pero quiero ganar todos los torneos”.