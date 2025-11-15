“No puedes salir con eso y perder”

CHRIS EUBANK JR dejó divididos a los fanáticos con su paseo por el ring antes de enfrentarse a Conor Benn.

La estrella del boxeo bailó un vals en el estadio Tottenham Hotspur en compañía de su legendario padre Eubank Sr.

La pareja también estuvo acompañada por el rapero estadounidense 50 Cent, quien interpretó su exitoso tema ‘Many Men’.

Pero fue la extravagante bata blanca de Eubank Jr la que se robó el espectáculo.

La chaqueta mullida era casi el doble del tamaño del esbelto luchador.

Sin embargo, no le pesó a Eubank Jr mientras caminaba hacia el ring.

A 50 Cent también parecía gustarle ser el centro de atención mientras los fanáticos se volvían locos con su canción.

Sin duda fue la entrada de un hombre que ganó la pelea original, con Benn ya en el ring después de salir primero.

