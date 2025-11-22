No puedo imaginarme a Jude Bellingham NO comenzando en la Copa del Mundo 2026… pero me temo que la defensa decepcionó a Inglaterra.

NO PUEDO imaginar a Jude Bellingham no siendo titular en el primer partido de Inglaterra en la Copa del Mundo, mientras esté en forma.

Parece haber algunos signos de interrogación después de que lo dejaron fuera del equipo el mes pasado y luego no fue titular contra Serbia y las cosas que dijo Thomas Tuchel.

Pero sólo hay que mirar la Eurocopa: Jude sería su primer hombre en la lista del equipo.

Tal vez Thomas simplemente decidió que necesitaba que lo cuidaran un poco, así que lo dejó fuera.

Estoy seguro de que eso es lo que él también le habrá dicho: que lo sacó debido a la amonestación y quería asegurarse de que pudiera ser titular en el primer partido de la Copa del Mundo.

Cuando llegue el momento, lo iniciará.

La gran pregunta es si Inglaterra es lo suficientemente buena para ganarlo.

Vamos allí como uno de los favoritos y con todo ese talento en el futuro (Harry Kane, Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka) tenemos algunos jugadores fantásticos.

Pero defensivamente no estoy seguro de si tenemos jugadores lo suficientemente buenos como para ganar una Copa del Mundo.

Soy un gran admirador de John Stones, pero ¿se mantiene en forma el tiempo suficiente para jugar con regularidad?

Nico O’Reilly lo hizo muy bien en los dos partidos que jugó como lateral izquierdo, pero en realidad todavía es un niño.

Pero si hablamos de ganar un Mundial, ¿somos lo suficientemente buenos como defensa?

Hay algunos talentos increíbles aquí, pero si nos fijamos en los últimos euros.

Con todo ese talento, la verdad es que nunca jugamos bien.

Nos abrimos paso hasta la final.

Hubo ese gol de Bellingham en el último segundo contra Eslovaquia, pero todos los partidos fueron así.

El jurado está decidido a mi favor hasta que llegue el Mundial.

Ahí es cuando veremos exactamente lo buenos que somos.

