‘No se requiere prueba de ADN’ – Mira al hijo de Lionel Messi, Ciro, anotar un increíble tiro libre para la Sub-8 del Inter Miami

Ciro, el hijo menor de LIONEL MESSI, se volvió viral después de tomar una página del libro de su legendario padre al anotar un gol maravilloso para el Inter Miami.

Lionel, de 38 años, sigue dominando la MLS como parte del equipo de David Beckham con 42 goles y 20 asistencias en 46 apariciones esta temporada.

Y Ciro, de 7 años, el hijo del ocho veces ganador del Balón de Oro, está siguiendo sus pasos en la categoría Sub-8 del Inter Miami.

El joven marcó un magnífico gol para el equipo juvenil que hizo que muchos creyeran que llevaba el talento de su padre.

Ciro cobró un tiro libre desde muy cerca por la izquierda y envió el balón al ángulo superior izquierdo del portero.

Eso dejó asombrados a muchos fanáticos de Messi que irrumpieron en las redes sociales para elogiar al hijo menor de su futbolista favorito.

Un fan tuiteó: “No se requiere prueba de ADN”.

Otro comentó: “De tal palo, tal hijo”.

Un tercero escribió: “Es increíble ver a Ciro dominando el balón como su padre. Muestra un potencial real a una edad tan temprana”.

Este aficionado dijo: “El fútbol no está preparado para un Messi diestro”.

Y éste añadió: “Esto definitivamente se lleva en la sangre”.

Lionel tiene dos hijos más con su esposa y novia de la infancia, Antonela Roccuzzo.

Se trata de Thiago, de 13 años, y Mateo, de 10, que también son grandes aficionados al fútbol, ​​ya que también militaron en las categorías inferiores del Barcelona y del Paris Saint-Germain junto con su hermano Ciro.