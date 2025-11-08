Notre Dame vence a Laguna Beach en el primer partido de los playoffs de la División 3

Para el primer partido de los playoffs de fútbol de la División 3 de la Sección Sur el viernes por la noche contra Laguna Beach, Sherman Oaks Notre Dame contrató a un entrenador asistente “timbre” esta semana para que sus corredores sean un poco más duros.
El ex entrenador de UCLA, DeShaun Foster, vino a ofrecer lecciones, particularmente a su hijastro de segundo año, Noel Washington.
“Él ayudó mucho”, dijo Washington. “Tenerlo aquí significa mucho. Nos ha hecho practicar mucho más”.
¿Y cuál fue el impacto? Washington tuvo carreras de touchdown de 35, dos y 32 yardas para ayudar a Notre Dame (6-5) a salir con una victoria 44-28 y avanzar a un partido en casa la próxima semana contra Chino Hills. Terminó con 83 yardas en 11 acarreos.
El mariscal de campo junior Jack Hurst de Laguna Beach y el mariscal de campo senior Wyatt Brown de Notre Dame, con destino a Virginia Occidental, siguieron haciendo jugadas toda la noche. Hurst completó 32 de 51 pases para 417 yardas y cuatro touchdowns. Brown completó 16 de 31 pases para 232 yardas y un touchdown. Corrió para 61 yardas y un touchdown.
El pase completo más importante para Brown llegó faltando 7:38 en tercera y 17 con Notre Dame aferrándose a una ventaja de 34-28. Encontró al estudiante de segundo año Emmanuel Pullins para un pase completo de 19 yardas. Luego Pullins hizo una atrapada de 31 yardas. Preparó un gol de campo de 21 yardas de Nico Marliani para una ventaja de 37-28 con 2:22 por jugarse.
“Enorme”, dijo el entrenador de Notre Dame, Evan Yabu, sobre la recepción del tercer intento.
“Lo vi uno a uno sin cobertura de seguridad”, dijo Brown.
Dijo Pullins: “Estoy preparado para esas situaciones. Antes del partido, me prometí ir a por el balón”.
Se convirtió en un juego salvaje en la segunda mitad porque Laguna Beach (9-2) se negó a caer sin luchar. Después de que Andre Gamboa recuperara un balón suelto en un centro alto de Laguna Beach para anotar un touchdown al comienzo del tercer cuarto, Notre Dame parecía lista para alejarse con una ventaja de 28-14.
Hurst respondió con un pase de touchdown de cuatro yardas a Grant Regal. Brown corrió 10 yardas para un touchdown y una ventaja de 34-21 para Notre Dame. Volvió Hurst, quien disparó un pase de touchdown de 40 yardas a Otis Boultinghouse.
“Sabíamos que no iba a ser fácil”, dijo Brown. “Ellos lanzan un puñetazo y nosotros le devolvemos el puñetazo”.
Tras la derrota, Laguna Beach dejó claro que será un equipo a tener en cuenta la próxima temporada. Dos estudiantes de primer año, el liniero Luke Bogdan y el corredor Charlie Christian, siguieron haciendo jugadas como si fueran futuras estrellas. El cuerpo de receptores compuesto en su mayoría por jóvenes siguió haciendo recepciones para Hurst, quien terminó la temporada con 45 pases de touchdown. Los Breakers resultaron heridos por dos balones sueltos y una intercepción.
“Fue un juego divertido”, dijo Washington. “Son duros y juegan duro”.
Un error de Brown al final de la primera mitad ayudó a Laguna Beach a volver al juego. Brown tuvo un pase interceptado por Will Kimball cuando quedaban 1:01 en una pelea con Notre Dame liderando 21-7. Hurst condujo al equipo hacia abajo para anotar en una recepción de touchdown de cuatro yardas de Kimball con cuatro segundos restantes para poner el marcador 21-14 en el medio tiempo.
Dos carreras de touchdown de Washington y una recepción de touchdown de 25 yardas de Luc Weaver representaron las anotaciones de los Knights en la primera mitad.
Tahj Skinner de Notre Dame consiguió su sexta intercepción de la temporada. Notre Dame perdió a su destacado tackle nariz, Chris Colon, para el juego de la próxima semana luego de ser expulsado por dos faltas personales de 15 yardas.