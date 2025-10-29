Nuestro hombre Jack Keene informa desde Del Mar mientras Aidan O’Brien y Charlie Appleby se preparan para la Breeders’ Cup

Lo bueno del desfase horario es que estás completamente despierto mucho antes de que suene la alarma de las 5 a.m.

Normalmente soy un imbécil de mal humor cuando tengo que empezar el día a esta hora tan intempestiva, pero incluso mis entrañas aquí se sentían alegres cuando llegué a Del Mar para trabajar en la pista antes de la Breeders’ Cup.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Hay más corredores europeos de los que puedes imaginar este año, pero ayer sólo Aidan O’Brien y Charlie Appleby se animaron.

Y no es de extrañar que el alegre Charlie estuviera de tan buen humor, ya que ha dominado en este encuentro en el pasado y una vez más tiene varias oportunidades enormes.

Se podría pensar que sus ‘dos ​​grandes’ serían Rebel’s Romance y Notable Speech, pero dice que Cinderella’s Dream, corredora de Filly & Mare Turf, tiene buenas posibilidades. Ella es un 5-1 muy tentador.

Tenía un galope fácil con sus compañeros de cuadra en el suelo, y Appleby ronroneaba.

Dijo: “Siento que todos los corredores que tenemos aquí disfrutan del cálido sol en sus espaldas.

“El que realmente me ha gustado más es el de Cenicienta. Su trabajo ha sido electrizante”.

dolor de cabeza

AIDAN O’BRIEN se estaba arrancando el pelo después de que dos de sus hotpots de la Breeders’ Cup fueran sorteados en el aparcamiento.

Lo más leído en Carreras de Caballos

El entrenador campeón está persiguiendo su propio récord de 28 victorias en el Grupo 1 en un año y está a sólo tres de distancia de un gran fin de semana en Del Mar, California.

Llegó de Irlanda con tres favoritos a corto plazo: Minnie Hauk, Precise y Gstaad, pero los dos últimos tendrán que hacer milagros tras un empate terrible.

A ambos se les entregó la puerta exterior para el Juvenile Fillies’ Turf y el Juvenile Turf respectivamente, aunque se mantienen estables alrededor de la marca de 6-5 con los corredores de apuestas.

Del Mar es tan fuerte como Chester, por lo que Aidan dice que el jockey Christophe Soumillon tendrá que estar en la cima de su juego para llevarlos a casa.

Dijo: “La carrera aquí es muy competitiva, no puedes ceder ni un centímetro y, si lo haces, es muy difícil recuperarlo.

“No creo recordar haber venido con tres favoritos a corto plazo, pero a dos de ellos ya les han puesto los modales, ¿no?, con el empate.

“Están en gran forma. Gstaad ha tenido mala suerte este año y creemos que Precise es muy especial. Christophe necesitará toda su experiencia y fuerza”.

¿Willie quién?

TODOS saben quién es Willie Mullins, ¿verdad? ¿Bien?

Aparentemente no. El importante periodista estadounidense Steve Andersen tiene que escribir un artículo explicativo para los Yankees, ya que nadie aquí tiene la menor idea de quién es Willie.

Si Ethical Diamond gana el sábado, nunca olvidarán la primera vez que se encontraron con el gran Willie.

Sov enfermo

Hubo un giro sorprendente a última hora de la mañana cuando se reveló que el favorito del Breeders’ Cup Classic, Sovereignity, era una gran duda.

El entrenador Bill Mott dijo que el potro, que ganó el Derby de Kentucky en mayo, había tenido fiebre y que probablemente se tomará una decisión hoy.

Tener paciencia con

He oído hablar de caballos que tienen ovejas de compañía y cabras ansiosas. Pero un osito de peluche gigante es nuevo.

FUTBOLISTA FUERA La estrella de la liga de fútbol muere trágicamente a los 42 años después de una batalla contra el cáncer CHA-CHA-CAOS Amber Davies de Strictly rompe el silencio después de que la profesional Nikita fuera fotografiada besándola

La potra estadounidense Dorth Vader, a la que le gusta Distaff, viaja a todas partes con un enorme peluche llamado John.

Gracias a Dios que se acordaron de empacarlo; si no, la habría dejado sin aliento.

APUESTAS GRATIS: OBTENGA LAS MEJORES OFERTAS DE REGISTRO Y OFERTAS DE CARRERAS

Aviso de contenido comercial: aceptar una de las ofertas presentadas en este artículo puede resultar en un pago a The Sun. Debe tener en cuenta que las marcas pagan tarifas para aparecer en las ubicaciones más altas de la página. 18+. Se aplican términos y condiciones. gambleaware.org.

Recuerda apostar responsablemente

Un jugador responsable es alguien que:

Establece límites de tiempo y dinero antes de jugar.

Sólo juega con dinero que pueda permitirse perder

Nunca persigue sus pérdidas

No juega si está molesto, enojado o deprimido

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.gambleaware.org

Encuentre nuestra guía detallada sobre prácticas de juego responsable aquí.