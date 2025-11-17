Oleksandr Usyk deja vacante el título de peso pesado y el británico será anunciado como nuevo campeón

OLEKSANDR USYK ha dejado vacante su peso pesado de la OMB título que ve a Fabio Wardley coronarse campeón del mundo.

Al hacerlo, ha perdido su estatus de campeón mundial unificado de peso pesado.

También es la segunda vez que deja vacante un cinturón después de dejar el título de la FIB el año pasado.

La OMB confirmó que había recibido confirmación de Usyk de que deseaba renunciar a su título.

Dijeron que están honrando la carrera del ucraniano y calificaron este paso como una pausa respetuosa, no como una despedida.

El boxeador británico Wardley se convirtió en el retador obligatorio de la OMB para Usyk después de que derrotó a Joseph Parker el mes pasado.

Así que ahora se hará cargo del cinturón vacante que dejó Usyk.

Wardley reaccionó a la decisión y tuiteó: “#AndTheNew 🏆”.

El luchador de Ipswich había pedido una pelea con el campeón después de su victoria por nocaut técnico sobre Parker.

Dijo: “Ese ha sido el objetivo desde hace varios años.

“Ese ha sido el objetivo. Eso es todo lo que quería”.

