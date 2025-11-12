Óscar, ex estrella del Chelsea, de 34 años, ingresa de urgencia en el hospital tras ‘colapsar’ en un entrenamiento al detectarle un problema cardíaco

OSCAR fue trasladado de urgencia al hospital después de, según informes, colapsar durante un entrenamiento con el Sao Paulo.

La ex estrella del Chelsea perdió el conocimiento mientras trabajaba en una bicicleta estática cuando comenzó a sentirse mal.

Oscar, de 34 años, cayó al suelo y los medios brasileños afirman que estuvo inconsciente durante dos minutos.

Luego lo llevaron de urgencia al Hospital Einstein Israelita en Sao Paulo, Brasil, en una ambulancia para realizar más pruebas.

El personal médico pudo estabilizar al mediocampista cuando se descubrió que padecía problemas cardíacos.

El club ha emitido un comunicado en el que revela que permanecerá bajo observación adicional hasta que se conozca el alcance de su diagnóstico.

Del comunicado se lee: “Durante las pruebas realizadas la mañana del martes, en el SuperCT, como parte de la preparación para la pretemporada 2026, el deportista Óscar presentó un incidente con alteraciones cardiológicas, siendo atendido prontamente por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Einstein Israelita, que se hizo presente en el lugar.

“Luego, el jugador fue trasladado al hospital, donde se encuentra clínicamente estable y permanece en observación para realizar más pruebas para aclarar el diagnóstico.

“Como es habitual y respetando la privacidad del jugador, se dará a conocer nueva información tan pronto como haya una actualización del equipo médico, de acuerdo con Oscar”.

Otros informes han sugerido que Oscar ahora está considerando retirarse del fútbol.

Se afirma que se tomaría la decisión para que pueda concentrarse en su recuperación.

Oscar pasó cinco años en el oeste de Londres antes de mudarse a Shanghai SIPG, ahora conocido como Puerto de Shanghai, en enero de 2017.

Hizo más de 200 apariciones con el Chelsea entre 2012 y su salida, durante las cuales marcó 38 goles.

Ayudó al club a ganar dos títulos de la Premier League, así como la Copa de la Liga y la Europa League.

El brasileño realizó una transferencia por valor de £ 60 millones y firmó un contrato por valor de £ 400.000 por semana.

Pasó casi ocho años con el equipo de la Superliga china antes de irse finalmente en 2024.

Se había ganado una asombrosa £ 175 MILLONES y ganó tres títulos de liga en el Lejano Oriente.

Después de 22 días sin club, fichó por el Sao Paulo con un contrato de tres años el 25 de diciembre.

Pasó por la academia del club e hizo 12 apariciones con el primer equipo antes de mudarse al Chelsea.

Desde que se reincorporó al club, ha jugado 27 veces, anotando tres goles y asistiendo 11 más.

Su última aparición fue en agosto en la victoria por 2-0 sobre el Corinthians, pero después de sólo 16 minutos se vio obligado a retirarse debido a una lesión.

Las pruebas revelaron que se fracturó una vértebra y desde entonces ha sido convocado dos veces para la jornada.