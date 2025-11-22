Oscar Piastri elimina rápidamente una controvertida publicación de Instagram que critica a su propio equipo y líder del campeonato, Lando Norris.

OSCAR PIASTRI ha desatado una tormenta en las redes sociales al volver a publicar citas explosivas sobre su equipo antes de borrarlas rápidamente.

La estrella de la F1 ha generado ideas de que no está contento con McLaren y su compañero de equipo Lando Norris al compartir las citas del ex jefe deportivo Bernie Ecclestone.

El australiano comenzó la temporada de forma sensacional y hace poco más de 10 semanas lideraba la clasificación de pilotos con 34 puntos.

Pero ahora, la estrella de 24 años se encuentra a 24 puntos de Norris después de una alarmante caída en su forma que lo ha visto fallar incluso subir al podio en los últimos cinco Grandes Premios.

Norris, por otro lado, ha ganado las dos últimas carreras de cara a la Las Vegas evento y ha logrado los últimos cuatro podios.

El viernes, Piastri publicó y luego eliminó rápidamente una cita de Ecclestone que decía: “McLaren prefiere al piloto inglés Norris.

“Tiene más calidad de estrella y atractivo de marketing para ellos, tiene más presencia de cámara y publicidad. Probablemente por eso es mejor para McLaren”.

Aunque esa fue toda la cita que publicó Piastri, había más citas de Ecclestone.

“Se nota que Piastri está molesto y cansado de ellos, y las discusiones sobre ellos lo están poniendo de los nervios”, dijo.

“La presión aumenta constantemente y Piastri está frustrado porque ya no puede ganar carreras tan fácilmente y porque Norris es claramente el favorito dentro del equipo”.

Ecclestone también afirmó que McLaren había “frenado más a menudo al australiano utilizando varios métodos”.

Por parte de Norris, el británico dijo el viernes que cree que la pareja se lleva mejor que nunca a pesar de la falta de redes sociales actividad juntos que antes.

“Creo que la razón por la que ves menos vídeos es porque pedimos hacer menos”, dijo Norris en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Las Vegas.

“Somos pilotos de carreras, queremos venir y conducir, no hacer videos para las redes sociales. Ésa es nuestra petición como pilotos, pero aún así nos obligan a hacer muchas cosas.

“Sigue siendo lo mismo y estoy muy feliz. Creo que ambos estamos felices de que así sea. No es sólo porque así es.

“Ambos nos respetamos mucho y entendemos la posición en la que nos encontramos.

“Ambos tratamos el mundo de conduciendo Y personalmente lo que nos gusta fuera de la pista es bastante diferente. Siempre he sido así, siento que siempre me he llevado bien con mis compañeros desde el karting, siempre quise hacerlo, eso hace mi vida más divertida.

“Amo lo que hago, así que cuanto más pueda hacer, mejor”.

No hay nada nuevo en que los pilotos sean rivales dentro de su propio equipo y sólo hay lugar para un campeón al final de la temporada.

Pero Norris está seguro de que Piastri entiende que ambos están trabajando para mejorar McLaren, gane quien gane.

“Aún entendemos muy bien que trabajamos para McLaren, queremos lo mejor para el equipo”, añadió Norris.

“Trabajamos muy duro y, como pilotos, siempre intentamos maximizar nuestro propio rendimiento, pero cuando nos bajamos del coche, todavía podemos bromear, reírnos en nuestros informes y seguir disfrutando de todo fuera de la pista. Creo que sigue siendo mejor que nunca en muchos sentidos”.

“Todavía somos personas muy diferentes. Él está tranquilo, hasta el final”. tierramuy relajado, siempre se ve genial, y eso es algo que admiro bastante, lo sencillo que es; es un gran atributo tener.

“Siempre es difícil leer en qué estado de ánimo está, y creo que probablemente para mí, ves más visualmente en qué estado de ánimo estoy, pero por lo demás, no es como si fuéramos a jugar. golf juntos.

“En términos de relación, nos llevamos bien, trabajamos bien juntos y creo que sigue siendo mejor que nunca”.