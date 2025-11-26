Paige Spiranac revela que recibió ‘decenas de miles de amenazas de muerte’ después de una tormenta de trampas que la dejó llorando

La INFLUENCIADORA DEL GOLF Paige Spiranac se ha sincerado sobre la avalancha de abusos que recibió tras un escándalo de trampa en el Internet Invitational.

El jugador de 32 años estaba jugando en el partido final del torneo de golf de 1 millón de dólares a principios de este mes, celebrado en Misuri‘s Big Cedar Lodge, cuando fue vista pareciendo pisar un pasto alto cerca del balón de su compañero de equipo Malosi Togisala.

El creador de contenidos de golf, Peter Finch, detectó el movimiento, pero se abstuvo de señalarlo a Spiranac hasta el final de la ronda.

Spiranac, entre lágrimas, se defendió en ese momento diciendo: “No me di cuenta de que no se podía hacer eso. No pensé que había mejorado… No moví el balón”.

“Simplemente no quiero que la gente piense que intentaría hacer trampa”.

Pero a pesar de que sus compañeros le aseguraron a la influencer que estaba bien y que no estaban presionando el tema, los fanáticos se apresuraron a calificar la acción como trampa, alegando que ella pisoteó el césped para brindarle a su equipo una mejor mentira.

Ahora el Colorado Native ha revelado que algunos fanáticos llegaron incluso a enviarle amenazas de muerte mientras ella luchaba con las consecuencias del incidente.

En una sesión de preguntas y respuestas dirigida a sus cuatro millones de seguidores de Instagram, reveló: “Me avergüenza muchísimo no conocer esta regla, pero nunca haría trampa intencionalmente.

“La última semana y media ha sido probablemente el peor odio que he recibido en los diez años que llevo haciendo esto.

“Estoy hablando de decenas de miles de amenazas de muerte, gente que me decía que me suicidara, las cosas más viles y horrendas que jamás le podrías decir a una persona.

“Eso ha estado en mis mensajes directos hasta el punto en que estábamos hablando de que tenía que obtener potencialmente una orden de restricción. Quiero decir, es algo serio. No es fácil, y no ha sido fácil”.

El equipo de Spiranac perdería el torneo de todos modos y el otro equipo se dividiría el premio de 1 millón de dólares.

El torrente de abusos que recibió la llevó a alejarse del mundo de las redes sociales por un tiempo mientras luchaba con la reacción violenta.

Continuó: “Sé que la gente se pregunta por qué no he publicado o por qué no he hablado de ello, sólo necesitaba alejarme por mi mente”. salud.

“Una cosa con la que realmente lucho es querer agradar y ser aceptado, y no quiero que nadie me desagrade, y siempre trato de hacer todo lo que puedo para agradarle a la gente.

“Es difícil para mí como persona la forma en que proceso las cosas y obviamente la situación tampoco ha sido fácil, pero afortunadamente tener un buen sistema de apoyo, una familia cerca y simplemente tratar de mantenerme distraído”.