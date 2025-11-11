Palisades vence a Venecia y se adjudica el título de voleibol femenino de la Sección de la Ciudad

La intensidad siempre es alta cuando Palisades y Venice se enfrentan en la cancha de voleibol. Esta vez, sin embargo, estaba en juego algo más que el derecho de fanfarronear del vecindario.

En el quinto encuentro de esta temporada entre los rivales de la Liga Occidental, los Dolphins, segundos cabezas de serie, trajeron su juego ‘A’ y ganaron el campeonato femenino de la División Abierta de la Sección City con una victoria 25-23, 25-18, 25-18 el viernes por la noche en Southwest College.

Fue una corona récord de la sección 31 para Palisades (35-7), que había ganado su último título (todos menos dos fueron en la división superior) hace cuatro años, cuando la temporada de otoño de 2020 se retrasó hasta la primavera siguiente debido a la pandemia.

El séptimo y último asesinato de Tulah Block en el punto de partido hizo que sus compañeras de equipo salieran del banco para abrazarse.

“Al lanzarme a matar, sabía que tenía que hacerlo por el equipo”, dijo Block. “Estoy muy orgulloso de todo el equipo, especialmente por todo lo que pasamos y todavía estamos pasando después del incendio y no tener un gimnasio. Incluso tuvimos que ir a la playa a practicar un día”.

Anabelle Redaelli, de Palisades, a la derecha, intenta rematar a los bloqueadores de Venecia Aubrey Pope, a la izquierda, y Kaya Richards durante la victoria por el título de la División II de Palisades el viernes por la noche. (Steve Galluzzo / Para The Times)

La West Valley League ha dominado el voleibol femenino durante la última década, pero Palisades y Venice vencieron cada una a dos oponentes de la West Valley League para llegar a la final. Los Dolphins derrotaron a Granada Hills y al campeón defensor del Open, Taft, mientras que los Gondoliers, primeros cabezas de serie, eliminaron a Chatsworth y El Camino Real.

Venice (32-11) ganó la División II en 2012, la División I en 2016 y la División Abierta en 2021. La última vez que una escuela de la Liga West Valley no logró llegar a la final de la División Abierta fue en 2019, cuando Eagle Rock venció a Palisades en cuatro sets.

Venice fue barrido en el primer encuentro de liga del equipo el 28 de agosto, pero se recuperó para llevarse la revancha en cinco sets el 25 de septiembre y finalmente obtuvo el primer lugar debido a la sorprendente derrota de los Dolphins en cinco sets ante la Universidad. Los equipos también se enfrentaron dos veces en torneos, y Venecia ganó ambas veces en un formato al mejor de tres sets.

“Nuestro lema durante todo el año fue ‘sin gimnasio, no hay problema’”, dijo la libero senior de Palisades, Lucy Neilson. “Hoy venimos con una mentalidad de ‘dejarlo todo ahí fuera'”.

Palisades se recuperó de un déficit de 19-16 para ganar el primer set con un ataque de Block que Samantha Lortie de Venecia se lanzó desesperada pero no pudo aprovechar. La última resistencia de Venecia llegó en el tercer set, cuando consiguió una ventaja de 13-7, pero Palisades respondió con una racha de 14 puntos gracias al servicio de Phoebe Messiha.

Lortie, quien se asoció con Savannah Rozell para ganar el torneo de parejas de la ciudad el 29 de abril en Santa Mónica y tres días después llevó a los Gondoliers a su primer título de voleibol de playa, intercambió remates con Anabelle Redaelli de Palisades, quien terminó con 13, el máximo del partido. Lortie tuvo 11 y Gaia Adeseun-Williams agregó ocho para los Gondoliers.

“Ganar esta temporada es especial dadas las circunstancias obvias y tenía que ser contra Venecia”, añadió Neilson. “Es importante para nuestro programa porque no lo habíamos ganado en algunos años y ese es nuestro objetivo cada año”.

Las jugadoras Legacy celebran después de ganar el campeonato de voleibol femenino de la División V de la Sección de la Ciudad en Southwest College el viernes. (Steve Galluzzo / Para The Times)

En la final anterior de la División V, Legacy, quinto preclasificado, barrió al No. 11 Sotomayor, 25-20, 25-18, 25-12. Ambos equipos buscaban su primer título en el City. Legacy mejoró a 10-15 mientras que Sotomayor cayó a 12-12.

“Estamos aquí porque lo presionamos”, dijo la líbero de los Tigres, Yahaira Ramírez. “No todos los equipos van a tener una racha de victorias del 100%. Me encanta mi posición. Me encanta destacar. Le ahorro muchos puntos a mi equipo”.