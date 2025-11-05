Paquete de crucero de lujo al Caribe y Nascar Daytona 500 en un viaje asombroso de 18 noches por solo £ 2,399

Podemos ofrecer a los fanáticos de los deportes de motor el viaje de su vida con un paquete de alto octanaje que combina las legendarias 500 Millas de Daytona con un crucero de lujo por el Caribe.

Si alguna vez has soñado con unirte a los 150.000 para ver a los pilotos luchar por la gloria en el mundialmente famoso Nascar carreraesta es tu oportunidad.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

El 500 Millas de Daytona es el más importante y prestigioso carrera en el calendario de Nascar, llevando por lejos la bolsa más grande.

Todos sabemos que planificar un viaje a un evento deportivo masivo en Estados Unidos puede ser un dolor de cabeza organizacional.

Pero nuestros socios de Iglu Cruise han creado un asombroso paquete de 18 noches que se encarga de todo por sólo £2399 por persona.

Las 500 Millas de Daytona de Nascar y caribe El aventurero es lo último. invierno escapada para 2026.

GRAN DÍA Las mejores ofertas de paquetes turísticos Grand Prix desde £ 599 por siete noches en España DIGNO DE UN REY Disfrute de Royal Ascot con nuestras inmejorables ofertas y ofertas de hospitalidad

La oferta incluye tu entrada a la carrera más prestigiosa del calendario de Nascar, lo que te permitirá disfrutar de la increíble atmósfera y el drama en la pista.

La carrera se llevará a cabo el 15 de febrero y seguramente se agotarán, como ocurre todos los años.

Los fanáticos tienen garantizado un alto energía Actuaciones, acabados espectaculares y recuerdos increíbles.

Pero la diversión no termina cuando cae la bandera a cuadros.

Después de la carrera, te llevarán a unirte a las impresionantes Cielo Princess para un crucero de ensueño por las aguas turquesas del Caribe.

Estarás cambiando el Reino Unido gris invierno para playas bañadas por el sol y pura lujo.

La primera parada son las hermosas Bahamas, con viajes a Nassau y Freeport, donde podrá relajarse en playas de arena blanca, hacer snorkel en aguas cristalinas y explorar la rica historia.

Luego, diríjase a las hermosas Islas Turcas y Caicos y Amber Cove en la República Dominicana, donde podrá nadar con delfines en Ocean World’s Dolphin Encounter.

El crucero también pasa por la capital de Puerto Rico, San Juan, que cuenta con una gran variedad de cosas para hacer y ver.

Y luego nos dirigimos a las espectaculares Islas Vírgenes de los Estados Unidos, famosas en todo el mundo por sus playas vírgenes y sus impresionantes lugares para practicar snorkel.

Este increíble paquete combina tus entradas para carreras, traslados y la experiencia completa del crucero en una sola reserva.

Son las vacaciones perfectas dos en uno, que combinan acción a toda velocidad con relajación total.