Paquetes de hotel y entradas para Grand National 2026 disponibles ahora con ofertas de Aintree para la gran carrera desde solo £ 169

Fanáticos de las CARRERAS, sostengan sus caballos… este es el que estaban esperando.
Te damos el mejor consejo para acercarte a la pista y ver a los más famosos del mundo. carrerael Gran Nacional.
Así es, puedes conseguir un paquete de hotel y boleto imperdible para estar allí mismo en Aintree, empapándote del glamour y escuchando ese rugido legendario en persona.
Nuestros amigos de Racing Breaks y Sports Breaks ofrecen paquetes candentes que le brindan un boleto para la acción además de una estadía cómoda en un hotel local de primer nivel.
Olvídese del alboroto de los viajes y concéntrese en elegir un ganador.
Ya sea que esté allí para ver el dramatismo del evento principal, la efervescencia o la moda de clase mundial en el Día de las Damas, estas ofertas son su boleto dorado.
Esta es tu oportunidad de ser testigo historia que se realiza en vallas icónicas como Becher’s Brook y The Elbow junto con otros 75.000 ávidos fanáticos de las carreras.
Pero tendrás que ser rápido ya que estos paquetes se agotarán rápidamente.
Hay varias opciones para los asistentes a las carreras en Aintree durante el fin de semana del Gran Festival Nacional, incluidas entradas para acceder a las terrazas frente a las tribunas y entradas para los tejados para obtener un excelente punto de vista de la acción.
La oferta de precio más bajo es de solo £ 169 e incluye una entrada para la gran carrera del sábado 11 de abril, en los asientos Festival Zone o West Tip, además de pasar la noche en el hotel antes o el día de la carrera.
También puedes mejorar con un paquete de hospitalidad sujeto a disponibilidad.
Estos paquetes ofrecen una mesa reservada para el día en un restaurante compartido, y a menudo incluyen entrada premium, comida, bebidas y excelentes lugares de observación.
Las diversas opciones son sorprendentes, incluyendo
- La escuela de arte de Aintree
- Una experiencia gastronómica comisariada por el excelente chef Paul Askew que incluye un menú de degustación de varios platos, champán, vinos de primera calidad y acceso a la azotea de la tribuna para verlos.
- Restaurante Princesa Real
- Ubicado en el cuarto piso del Princess Royal Stand, ofrece vistas panorámicas, un almuerzo a la carta de cuatro platos y un bar completo de cortesía.
- Restaurante Sedas
- En el último piso del Lord Sefton Stand con un balcón privado, comida de cuatro platos, recepción con champán y bar de cortesía.
- Muchas nubes
- Vista privilegiada de la línea de salida del Grand National desde un balcón privado, una comida estilo buffet “Chef’s Table” y un bar de cortesía
- Molinero dorado
- En la tribuna Earl of Derby con vistas al hipódromo y al Parade Ring, una comida de cuatro platos y bar de cortesía
- Sol
- Este paquete ofrece vistas del hipódromo desde un balcón e incluye una comida de cuatro platos y bar de cortesía.
- Restaurante Papillón
- Ofreciendo un almuerzo a la carta de cuatro platos y un bar de cortesía con excelentes vinos.
- Abedul plateado
- Un menú de cuatro platos a elegir, cóctel a la llegada, bar de cortesía y música durante todo el día, completo con una fiesta posterior exclusiva.
- Suite Rollo de Tigre
- Un almuerzo caliente de tres platos, té de la tarde y bar de cortesía.
- El caballo y el novio
- Un ambiente de pub tradicional con vistas al Parade Ring e incluye un almuerzo de pub de tres platos, refrigerios por la tarde y un bar con todo incluido.
- McCoy’s
- Ubicado en el corazón del hipódromo con acceso al Red Rum Garden, este paquete incluye una experiencia gastronómica de comida callejera de dos platos y un bar privado sin efectivo.