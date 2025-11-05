Paquetes de hotel y entradas para Grand National 2026 disponibles ahora con ofertas de Aintree para la gran carrera desde solo £ 169

Fanáticos de las CARRERAS, sostengan sus caballos… este es el que estaban esperando.

Te damos el mejor consejo para acercarte a la pista y ver a los más famosos del mundo. carrerael Gran Nacional.

Así es, puedes conseguir un paquete de hotel y boleto imperdible para estar allí mismo en Aintree, empapándote del glamour y escuchando ese rugido legendario en persona.

Nuestros amigos de Racing Breaks y Sports Breaks ofrecen paquetes candentes que le brindan un boleto para la acción además de una estadía cómoda en un hotel local de primer nivel.

Olvídese del alboroto de los viajes y concéntrese en elegir un ganador.

Ya sea que esté allí para ver el dramatismo del evento principal, la efervescencia o la moda de clase mundial en el Día de las Damas, estas ofertas son su boleto dorado.

Esta es tu oportunidad de ser testigo historia que se realiza en vallas icónicas como Becher’s Brook y The Elbow junto con otros 75.000 ávidos fanáticos de las carreras.

Pero tendrás que ser rápido ya que estos paquetes se agotarán rápidamente.

Hay varias opciones para los asistentes a las carreras en Aintree durante el fin de semana del Gran Festival Nacional, incluidas entradas para acceder a las terrazas frente a las tribunas y entradas para los tejados para obtener un excelente punto de vista de la acción.

La oferta de precio más bajo es de solo £ 169 e incluye una entrada para la gran carrera del sábado 11 de abril, en los asientos Festival Zone o West Tip, además de pasar la noche en el hotel antes o el día de la carrera.

También puedes mejorar con un paquete de hospitalidad sujeto a disponibilidad.

Estos paquetes ofrecen una mesa reservada para el día en un restaurante compartido, y a menudo incluyen entrada premium, comida, bebidas y excelentes lugares de observación.

