Paquetes de viaje para el Gran Premio con entradas para la Fórmula 1 y ofertas de hotel para Qatar, Abu Dabi, Mónaco, España, Singapur y más

EL rugido de los motores, la pasión del público: nada se compara con la emoción de un Gran Premio de Fórmula 1 en vivo.

Para los aficionados a los deportes de motor, la peregrinación anual a Silverstone es una tradición sagrada.

Carreras de F1 en 2025

Un creciente ejército de amantes del motor ahora miran más allá, transformando su amor por la F1 en un pasaporte a las ciudades más glamorosas y emocionantes del mundo.

Desde las calles históricas de Mónaco hasta la brillante carrera nocturna de Singapur, cada Gran Premio del calendario ofrece un sabor único, una personalidad distintiva que lo convierte en una visita obligada para cualquier aficionado exigente.

Asistir a una carrera en el extranjero es más que simplemente ver a 20 de los mejores pilotos del mundo competir en la pista.

Es una inmersión cultural en toda regla, un festival de velocidad, sonido y espectáculo que dura un fin de semana.

En pura elegancia, nada supera al Gran Premio de Mónaco

El principado se transforma en un patio de recreo para ricos y famosos, con superyates bordeando el puerto y el sonido de los coches de F1 resonando en las calles estrechas e implacables.

Luego está la pasión del Gran Premio de Italia en Monza, donde las legiones de fans de Ferrari convierten las gradas en un mar rojo.

Pero la experiencia de la F1 no se limita sólo a los circuitos clásicos de Europa.

El Gran Premio de Singapur ofrece un espectáculo verdaderamente único, una carrera nocturna que se lleva a cabo bajo impresionantes focos y con el horizonte futurista de la ciudad como telón de fondo.

Desde vuelos y alojamiento hasta entradas para carreras y traslados a circuitos, podemos encargarnos de cada detalle, dejándote libre para empaparte del ambiente.