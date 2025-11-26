Paul Scholes culpa de la caída del Liverpool al ‘irrespetuoso y sin clases’ Arne Slot de fiesta en Ibiza con Wayne Lineker

PAUL SCHOLES ha achacado la caída en desgracia del Liverpool al viaje de Arne Slot a Ibiza durante la temporada pasada.

El técnico de los Rojos fue visto de fiesta con Wayne Lineker en la isla rave en mayo a principios de este año.

Slot, de 47 años, hizo el viaje tras el empate 2-2 del Liverpool con el Arsenal, que ya había conseguido el título de la Premier League.

Sin embargo, la forma del Liverpool comenzó a decaer hacia el final de la temporada y no se ha recuperado esta temporada.

Los campeones actualmente ocupan el puesto 12 en la tabla, detrás de su archirrival Everton por diferencia de goles.

El Liverpool ha ganado sólo una vez en sus últimos seis partidos en todas las competiciones y el sábado fue derrotado por Nottingham Forest por 3-0 en Anfield.

Scholes ahora ha señalado la escapada de la fiesta de Slot como una de las razones de su caída.

La ex estrella del Manchester United calificó el viaje del holandés de “irrespetuoso” y “sin clase”.

Scholes hizo la afirmación cuando apareció en el podcast The Good, The Bad and The Football junto a su ex compañero de equipo Nicky Butt.

Dijo: “Creo que esto empezó hacia el final de la temporada pasada, ¿recuerdas cuando ganaron la liga?

“Empezó la mala forma, se fueron, se fueron a Ibiza o algo así.

“Honestamente, Arne Slot estaba pinchando.

“Pintar en Ibiza, pero eso es antes de que termine la temporada, a eso me refiero.

“Creo que es una falta de respeto, antes de que termine la temporada. Creo que no tiene clases”.

El Liverpool intentará volver a encarrilar su temporada con un empate de la Liga de Campeones contra el PSV el miércoles por la noche.

Slot no se ha escondido de las culpas, ya que asumió la responsabilidad del mal estado de forma tras la derrota ante el Forest.

Dijo: “Quiero enfatizar que soy responsable de las pérdidas actuales.

“Eres responsable cuando ganas pero también responsable cuando pierdes.

“Nunca se me ocurren suficientes excusas para obtener los resultados que tenemos. Eso está lejos de ser lo suficientemente bueno y soy responsable de ello.

“Es mi responsabilidad si ganamos o perdemos. Lo que también veo es que el equipo, y los aficionados se quedaron hasta el final, siguen intentándolo hasta el final”.