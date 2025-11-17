Phil Taylor compara a Luke Littler y Luke Humphries con la pareja de Coronation Street mientras la rivalidad en los dardos se intensifica

PHIL TAYLOR está inclinando al nuevo número uno del mundo, Luke Littler, para dominar los dardos durante la próxima década, siempre que siga teniendo el mismo hambre y deseo.

Littler superó a Luke Humphries en la cima del ranking mundial durante el fin de semana mientras defendía la corona del Grand Slam de Dardos.

A sus 18 años, The Nuke es el campeón mundial más joven de la historia y podría permanecer allí durante mucho tiempo, especialmente si retuviera el Trofeo Sid Waddell, que ahora tiene un precio de £1 millón.

Taylor, coleccionista de 16 coronas mundiales, está extremadamente orgulloso del ascenso de Littler de colegial a superestrella en dos años.

Y a menos que alguien más dé un paso adelante, The Power espera que Littler mantenga el primer puesto durante la mayor parte del próximo. DIEZ AÑOS.

Taylor, de 65 años, dijo a SunSport: “Luke estuvo brillante. Nadie lo tocó. Simplemente lo superó. Fue bueno verlo”.

“El resto de ellos ahora tienen que empezar a descubrir cómo vencer a este joven. Porque si no, él dominará como lo hice yo por un tiempo”.

“¿Cuánto tiempo? Al menos diez años, creo. Puede dominar todo el tiempo que quiera. A menos que alguien más venga y lo presione.

“Sin embargo, Luke tendrá sus altibajos. Tendrá días en los que no estará en plena forma”.

“Pero nueve de cada diez veces estará en forma. Simplemente lo tiene, ¿no? Tiene el talento”.

“Es muy similar a cuando solía jugar. A veces empiezas un poco lento. Pero cuanto más largo es el juego, mejor te vuelves. Y él lo tiene. Definitivamente tiene ese equipo extra”.

A la edad de 18 años, Taylor trabajaba por 40 libras esterlinas a la semana en una fábrica de metales en Potteries.

Esto fue muchos años antes de que siquiera hubiera cogido un juego de dardos en un pub tras un desafío de Eric Bristow.

Littler, a dos meses de cumplir 19 años, ha ganado más de 2,6 millones de libras esterlinas en premios (1.850.500 libras esterlinas de eso son premios de clasificación) en 23 meses, ha conseguido un título mundial y ahora es el mejor lanzador indiscutible del planeta.

Taylor era una celebridad cuando gobernaba el deporte en las décadas de 1990 y 2000, pero su fama fue lenta, especialmente cuando llegó cuando Sky Sports estaba en su infancia.

Littler, un fenómeno mundial, se está beneficiando de haber crecido en la era de las redes sociales y apenas puede caminar por la calle sin ser notado.

Cada deporte necesita sus rivalidades y Littler ciertamente la tiene con su buen amigo Humphries, quien reaccionó ante la pérdida de su estatus de número uno del mundo declarando la “guerra” y diciendo que se convertiría en campeón mundial el 3 de enero de 2026.

Taylor se enfrentó a Dennis Priestley y Raymond van Barneveld y, más tarde, a Adrian Lewis y Michael van Gerwen, pero en su pompa se quedó solo.

El ícono de Stoke, hablando en nombre de BetGoodwin, dijo: “Por supuesto que necesitas tus rivalidades. Crea interés”.

“Quiero decir, si pones Coronation Street en televisión, donde alguien golpea a alguien, obtienes las mejores cifras de audiencia de la historia.

“¿Recuerdas a Mike Baldwin golpeando a Ken Barlow? ¡Probablemente fueron unos 100 millones de espectadores!

“Mira, es horrible cuando bajas al número dos o al número tres del mundo.

“Luke Humphries ahora tiene algo para levantarse y practicar, así que no te hace ningún daño.

“Simplemente te hace pensar, bueno, me levantaré ahora y comenzaré a jugar un poco mejor y volveré a estar en forma”.

La próxima aparición de Littler será a finales de esta semana en las finales del Players Championship, uno de los pocos majors que aún no ha ganado, en Minehead de Butlins.

Habrá £120.000 en oferta para el ganador y luego todo estará en camino al Mundial, que comienza el jueves 11 de diciembre con la defensa del título de Littler.

El adolescente dijo: “Si Luke (Humphries) quiere recuperar el número 1 del mundo, vendrá a perseguirlo y aumentará esa presión.

“Pero por mi parte, tengo que intentar sumar la mayor cantidad de premios en metálico posible”.

