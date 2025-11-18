Phil Taylor les dice a los rivales de Luke Littler que la única forma de vencerlo es tratarlo como a un ‘matón escolar’

PHIL TAYLOR aconsejó a los mejores jugadores de dardos que trataran a Luke Littler como un “matón escolar” si querían vencerlo.

Littler defendió su Grand Slam de Dardos título el domingo, derrotando a Luke Humphries 16-11 en una final emocionante para permanecer invicto en la competencia.

Al llegar a la final, Littler superó a Humphries para convertirse en el número uno más joven del mundo, dos años después de convertirse en profesional.

El logro llevó a Humphries a reconocer que el dúo está un nivel por encima del resto de los jugadores en la gira PDC en este momento.

Taylor, dieciséis veces campeón del mundo, estuvo de acuerdo con la evaluación y dijo a talkSPORT: “Están al minuto. Eso es 100 por ciento.

“Los otros jugadores ahora tienen que empezar a cambiar algo. Tienen que cambiar sus dardos o cambiar algo para convertirse en mejores jugadores”.

Pero además de mejorar su juego general, ‘el Fuerza‘ dio algunos consejos a los jugadores sobre la mejor manera de intentar desafiar la sensación adolescente.

Continuó: “He notado que Luke [Littler] A veces arranca lento y es entonces cuando hay que atraparlo.

“Estaba con Nathan Aspinall y Chris Dobey. esta mañana“Le dije: ‘Mira, si quieres atraparlo, tienes que conseguirle puertas tempranas y luego tienes que mantenerlo bajo presión’. Esa es la única manera de vencer al joven Luke”.

Littler tuvo comienzos lentos en sus apariciones en cuartos, semifinales y finales del Grand Slam, quedando atrás en las tres.

Pero logró la victoria en cada uno de ellos, derrotando a Josh Rock y Danny Noppert antes de llegar a la final con ‘Cool Hand Luke’.

Cuando se le preguntó si estos comienzos lentos podrían ser una debilidad, Taylor dijo: “Yo diría que los primeros cinco minutos. Quiero decir, estaba 5-0 abajo la otra noche y se recuperó.

“Hay que mantenerlo bajo presión porque creo que lo que la gente está haciendo es ponerse al frente y luego ponerse nerviosos pensando, ‘oh, aquí tengo una oportunidad de vencer al joven Luke’.

“Solía ​​tratarlo como si fuera un matón de la escuela, ¿verdad? Voy a empezar a devolverte el golpe y ver si te gusta.

“Así que eso es lo que tienen que hacer. Es mucho más fácil hablar de ello que simplemente hacerlo, pero tienen que hacerlo”.

A pesar de revelar este método para intentar desviar al adolescente de su juego, Taylor le reveló a SunSport que no le sorprendería ver a Littler emular su dominio en el deporte.

Dijo: “El resto de ellos ahora tienen que empezar a descubrir cómo vencer a este joven. Porque si no, él dominará como lo hice yo por un tiempo”.

“¿Cuánto tiempo? Al menos diez años, creo. Puede dominar todo el tiempo que quiera. A menos que alguien más venga y lo presione.

“Sin embargo, Luke tendrá sus altibajos. Tendrá días en los que no estará en plena forma”.

“Pero nueve de cada diez veces estará en forma. Simplemente lo tiene, ¿no? Tiene el talento”.