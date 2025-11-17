Pide que Erling Haaland sea descalificado del primer Mundial por el corte de pelo de su compañero de selección de Noruega

Los FANS quedaron impactados con el extravagante corte de pelo del compañero de equipo noruego de la superestrella del Manchester City, Erling Haaland, Julian Ryerson.

Haaland y compañía consiguieron su billete para la Copa del Mundo de 2026 al derrotar a Italia por 4-1 en San Siro el domingo.

La estrella del Manchester City se dirige ahora a su primera Copa del Mundo, pero fue otro noruego quien se robó los titulares.

El as del Borussia Dortmund, Ryerson, de 27 años, fue titular como lateral derecho del equipo de Stale Solbakken en Milán.

Y el lateral dejó asombrados a los fanáticos mientras se dirigía al campo con un atrevido corte de pelo con estampado de leopardo.

Eso provocó una intensa reacción en las redes sociales, y algunos quedaron tan conmocionados que incluso pidieron la eliminación de Noruega de la Copa del Mundo sólo por ese peinado.

Un fan tuiteó: “¿Por qué me acabo de enterar de que Ryerson tiene el pelo con estampado de leopardo? Esto es realmente muy importante”.

Otro comentó: “Ryerson debería descalificar a Noruega para la Copa del Mundo”.

Un tercero escribió: “¡¿Qué ha hecho Ryerson con su pelo?!?! Parece el balón de la EURO 2008”.

Este fan dijo: “Noruega debería perder sólo por el cabello de Ryerson”.

Y éste añadió: “¡¿Qué diablos es esa monstruosidad de corte de pelo?!”

El corte de pelo de Ryerson se parecía mucho al corte de pelo icónico de la leyenda de la NBA Dennis Rodman de su época con los Chicago Bulls en la década de 1990.

El defensor tendrá la oportunidad de lucir algunos adornos más extravagantes este verano en Estados Unidos, Canadá y México junto con los característicos mechones rubios de Haaland.