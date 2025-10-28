Playoffs de la MLS: 3 Seattle Sounders para ver contra Minnesota Loons

Aquí hay tres jugadores de los Sounders a seguir durante la carrera del equipo por los playoffs:

El delantero del Sounders, Jordan Morris: Es impresionante que los Sounders avanzaran a la postemporada sin su delantero designado durante la mayor parte del año. El delantero suplente Danny Musovski tuvo la mayor cantidad de goles de su carrera en la MLS (14) y asistencias (cuatro). Pero Morris volvió a la alineación titular una vez que regresó de su lesión en el hombro reparada quirúrgicamente. Terminó la temporada con cinco goles y dos asistencias en 752 minutos de la MLS y querrá enmendarse en la postemporada. Morris, que también sufrió dos lesiones en los isquiotibiales, es el líder histórico del club en goles en playoffs (nueve).

El delantero del Sounders Jesús Ferreira: Se tomó la decisión correcta cuando Ferreira optó por abandonar el campo de entrenamiento de la selección masculina de EE. UU. el invierno pasado para curarse de una lesión en la pierna y prepararse para una larga temporada con su nuevo club. El jugador procedente del FC Dallas encontró un lugar en la banda derecha y explota los bolsillos para marcar goles para los Sounders. Marcó cuatro goles y cinco asistencias en competiciones de la MLS y pudo jugar 32 partidos después de que las lesiones arruinaran sus últimas dos temporadas en Dallas.

El portero del Sounders, Stefan Frei: Después de que Frei sufriera la séptima conmoción cerebral diagnosticada en su carrera en julio, muchos se preguntaron cuánto tiempo sería el portero de primera elección. El jugador de 39 años se encuentra en el último año de su contrato y el suplente Andrew Thomas jugó bien en su ausencia, ayudando a los Sounders a ganar el título de la Leagues Cup. Frei continúa haciendo salvadas clave y los torneos son sus favoritos. Sus 114 salvamentos en postemporada lideran a la MLS entre los porteros activos y sus 14 blanqueadas en playoffs solo están detrás de la ex estrella del LA Galaxy Kevin Hartman (15).