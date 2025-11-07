¿Podrá la UCLA recuperar esa sensación de diversión? Cinco cosas a tener en cuenta contra Nebraska

Bueno, fue divertido mientras duró… espera, ¿aún no ha terminado?

De alguna manera, quedan al menos cuatro juegos en una temporada de fútbol de UCLA que parece que ya ha agotado su arco argumental y se ha quedado sin actos.

Acto I: La caída de un orgulloso Bruin.

Acto II: El ascenso de un orgulloso Bulldog (estado de Fresno) convertido en Bruin.

Acto III: Una implosión de 50 puntos que le quitó el aire a la temporada y no agradó a ningún Bruin.

¿Qué queda después de un inicio de 0-4 que incluyó el despido de un entrenador seguido de una racha de tres victorias consecutivas y una derrota de 56-6 ante uno de los mejores equipos del país? De alguna manera, todavía queda al menos un tercio de temporada.

Una victoria sobre Nebraska el sábado por la noche en el Rose Bowl esencialmente podría devolver a los Bruins a donde estaban hace unas semanas, dándole al entrenador interino Tim Skipper otra oportunidad de recuperar los corazones del mundo del fútbol universitario con una sorpresa ante Ohio State, el mejor clasificado, el fin de semana siguiente.

Pero primero tienen que superar a un equipo de Cornhusker al que le falta su núcleo más importante. El mariscal de campo de Nebraska, Dylan Raiola, estará fuera por toda la temporada con una pierna rota, lo que obligó al equipo a recurrir a un verdadero estudiante de primer año que estaba lanzando pases para Orange Lutheran High por esta época el año pasado.

No esperen que TJ Lateef o cualquiera de sus compañeros de equipo entren al Rose Bowl ondeando una bandera blanca.

“Sería muy normal salir y decir, bueno, tenemos un mariscal de campo novato y es lo que es”, dijo el entrenador de Nebraska, Matt Rhule, a los periodistas esta semana. “No, no vamos a hacer eso. Tenemos a TJ Lateef y vamos a unirnos a él”.

Aquí hay cinco cosas para ver cuando los Bruins (3-5 en general, 3-2 Big Ten) se enfrenten a los Cornhuskers (6-3, 3-3) en un juego que comienza a las 6 p.m. PST y será televisado por Fox:

Dilema del mariscal de campo

El mariscal de campo de Nebraska, TJ Lateef, le entrega el balón al corredor Emmett Johnson durante la segunda mitad contra USC. (Bonnie Ryan / Prensa Asociada)

Lateef está a punto de convertirse en el cuarto verdadero mariscal de campo novato en iniciar un juego para Nebraska desde 1950.

¿Será una actuación para todas las edades?

Lateef no sorprendió en relevo de Raiola el fin de semana pasado contra la USC. Completó cinco de siete pases mientras los Trojans se recuperaban para una victoria de 21-17, y esos pases completos sumaron un total de siete yardas: 1,4 yardas por pase completo. Lateef podría ser más peligroso como corredor que como pasador, ya que promedió 4.5 yardas y anotó dos touchdowns en sus 11 acarreos.

Skipper dijo que los Bruins verían las imágenes del juego de la escuela secundaria de Lateef para comprender mejor su potencial.

“Sabemos que vamos a recibir algunas miradas y jugadas no exploradas”, dijo Skipper. “Estoy seguro de que hay cosas que él hace bien y que querrán hacer y que realmente no han demostrado. En cierto modo tuvo que hacer el plan de juego y las intrigas que tenían preparadas para Dylan y sus representantes”. [against USC]así que tendremos que adaptarnos a medida que avance el juego”.

Por otro lado . . .

La incertidumbre de Nebraska como mariscal de campo probablemente signifique más oportunidades para su juego terrestre.

Y los Cornhuskers tienen uno bueno.

Emmett Johnson ya superó las 100 yardas terrestres en cinco juegos esta temporada, totalizando 1,002 yardas y 10 touchdowns por tierra. Contra USC, corrió para 165 yardas y un touchdown con un promedio de 5,7 yardas por acarreo.

“Vamos a necesitar saber dónde está en todo momento”, dijo Skipper. “Hace un gran trabajo simplemente haciendo que la gente falle, estoy realmente impresionado por cómo juega. Sabes, vengo de una familia de entrenadores de corredores y he observado a muchos corredores, y él es uno de los mejores jugadores que he visto”.

Otro mantra

Skipper podría mantener ocupada una tienda de camisetas personalizadas con todos sus lemas.

Les ha dicho a sus jugadores que se esfuercen. Les preguntó si eran maravillas de un solo éxito. Les ha implorado que mantengan el estándar que habían establecido.

Durante las dos semanas que siguieron a la derrota de su equipo por 56-6 ante Indiana, entregó un nuevo mensaje.

“Estamos volviendo a lo básico”, dijo Skipper. “Se trata de fundamentos y pequeños detalles. Eso es lo que realmente hemos estado predicando”.

El apoyador Jalen Woods dijo que se ha dedicado mucho tiempo a taclear después de que el equipo experimentó un deslizamiento significativo en esa área contra los Hoosiers. El tackle ofensivo Garrett DiGiorgio dijo que los jugadores corrían entre ejercicios para acelerar el ritmo de todo lo que hacían.

Con una semana extra para prepararse para los Cornhuskers después de un descanso, los Bruins han tratado de no dejar que perdure la decepción que experimentaron en su último juego.

“No dejes que esto se traslade al próximo juego”, dijo Woods sobre la mentalidad colectiva del equipo.

Una línea rediseñada

Eugene Brooks celebra un touchdown de UCLA contra Penn State. (Márcio José Sánchez / Associated Press)

El guardia de UCLA, Eugene Brooks, regresó a la práctica esta semana, un avance significativo para una línea ofensiva que había tenido problemas en su ausencia.

Los Bruins corrieron solo 88 yardas, 60 de ellos por corredores, y permitieron tres capturas con Brooks fuera de juego contra Indiana.

Parece que volverán con toda su fuerza contra una defensa de Nebraska que permite sólo 289,9 yardas por partido, ubicándose en el puesto 13 a nivel nacional.

Skipper dijo que los Cornhuskers crean confusión al usar múltiples frentes defensivos con jugadores híbridos que presionan al mariscal de campo o se lanzan a la cobertura.

“De esa manera van a crear muchos estragos entre las personas que utilizan”, dijo Skipper. “Crean muchas pérdidas de balón. Son muy buenos en tercera oportunidad. No permiten grandes jugadas en el juego aéreo. Son realmente buenos para mantener a la gente delante de ellos”.

Otro impulso

El corredor Anthony Woods también regresó a la práctica después de perderse el partido de Indiana.

Su habilidad para correr el balón y atrapar pases desde el backfield podría ayudar a una ofensiva que no anotó un touchdown por primera vez esta temporada cuando se enfrentó a los Hoosiers.

El corredor Jalen Berger dijo que el éxito que tuvo UCLA en el terreno durante su racha de tres victorias consecutivas, cuando promedió 236,7 yardas terrestres por partido, fue en gran medida resultado de un mayor énfasis en sus portadores del balón.

“Yo diría que es más un compromiso”, dijo Berger sobre un enfoque que los Bruins tuvieron que abandonar después de quedarse muy atrás contra Indiana. “Solo ser el primero en correr, ¿sabes?”