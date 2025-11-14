¿Podrá Tim Skipper lograr una sorpresa para UCLA contra Ohio State?

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Desde que Terry Donahue se retiró en 1995, los entrenadores de fútbol de UCLA han hecho algo realmente especial, ¿unas cuantas veces por década?

Esa racha de 20 victorias consecutivas bajo Bob Toledo calificó, los Bruins giraron hacia un lugar en el primer juego por el título de la Serie de Campeonato de Bowl al final de la temporada de 1998 hasta que fueron eliminados gracias a esa terrible derrota del Hurricane Bowl ante Miami.

Un inicio de 6-0 con Toledo en 2001 fue muy divertido, los Bruins ascendieron hasta el puesto número 4 en la clasificación antes de perder ante Stanford y esa controversia sobre los beneficios adicionales de los SUV que involucró a un corredor estrella llamado DeShaun Foster.

A pesar de todos sus defectos, Karl Dorrell logró una temporada de 10 victorias en 2005 y una victoria sobre la USC, segunda clasificada, un año después.

Jim Mora realmente tuvo las cosas en marcha en sus primeras tres temporadas, el Rose Bowl se llenó con suficientes fanáticos como para evitar que los administradores de UCLA contemplaran el abandono del contrato de arrendamiento a largo plazo en su estadio local.

Chip Kelly y Foster. . . bueno, sigamos adelante.

Eso nos lleva al entrañable Tim Skipper, quien el sábado tiene la oportunidad de hacer algo que ningún entrenador de UCLA ha logrado desde Dick Vermeil en su último partido con los Bruins: vencer a un equipo número uno.

Así es, han pasado casi 50 años desde que UCLA encabezó a un equipo en las encuestas.

Vermeil y los Bruins No. 11 lo hicieron en el Rose Bowl de 1976, derrotando al No. 1 Ohio State gracias a dos pases de touchdown del mariscal de campo John Sciarra y una memorable carrera de touchdown de 54 yardas de Wendell Tyler que aseguró la victoria de su equipo por 23-10.

El resultado precipitó la salida de Vermeil hacia los Philadelphia Eagles y marcó la última aparición del entrenador de los Buckeyes, Woody Hayes, en el Rose Bowl. La Enciclopedia Oficial de Fútbol del Estado de Ohio: espera, ¿no se llama La Enciclopedia Oficial de Fútbol del Estado de Ohio? – enumeraría la pérdida como una de las más devastadoras en la historia de la escuela.

¿Puede UCLA, como perdedor por 31,5 puntos, darle a los Buckeyes mejor clasificados un revés aún más inquietante? Aquí hay cinco cosas para observar cuando los Bruins (3-6 en general, 3-3 Big Ten) se enfrenten a los Buckeyes (9-0, 6-0) a las 4:30 pm PST el sábado en el Ohio Stadium: