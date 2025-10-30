‘Ponlo al frente’: el cabezazo del ex portero de la Premier League le da al club el último empate contra el Real Madrid

Los aficionados han exigido que un ex portero de la Premier League juegue EN EL FRENTE después de su cabezazo contra el Real Madrid.

Gavin Bazunu se encontró en territorio de hemorragia nasal en el choque del Southampton U21 contra el Real Madrid.

Los jóvenes Saints se enfrentaron a los niños de Los Blancos en la Copa Internacional de la Premier League en St Mary’s.

Thiago Pitarch parecía haberle dado la victoria al equipo español cuando encontró la red en el minuto 76 para romper el punto muerto.

Pero Bazunu, de 23 años, jugó un papel clave en el último drama del juego.

Southampton ganó un córner en los últimos momentos y el portero dio el visto bueno para irrumpir en el área.

Bazunu hizo valer su imponente figura al ganar el balón y su cabezazo parecía destinado al gol.

El balón rebotó en el larguero pero se encontró en el camino de Abdulhalim Okonola, quien pudo rematar el balón para lograr el empate tardío.

Pero lo que se habló en las redes sociales fue que los fanáticos elogiaron la capacidad de cabeceo de Bazunu.

Uno publicó: “Péguelo al frente ahora”.

Un segundo escribió: “Ese es un mejor cabezazo que el que cualquiera de nuestros delanteros haya logrado esta temporada. Lamentablemente, no estoy bromeando”.

Otro comentó: “Bazunu tiene que empezar adelante el sábado”.

Un cuarto dijo: “Increíble cabezazo de Baz”.

Otro añadió: “Bazunu es mejor con la cabeza que con las manos, quién sabe”.

Bazunu, de 23 años, se unió al Southampton en 2022 después de ascender en las filas del Manchester City en un acuerdo de £ 12 millones.

Jugó 32 veces para los Saints cuando descendieron de la Premier League en 2023 y protagonizó el ascenso la temporada siguiente.

Pero perdió su lugar ante Alex McCarthy durante la desastrosa campaña de Prem de la temporada pasada.

Y, bajo el mando de Will Still esta temporada, solo ha hecho seis apariciones en 12 juegos en el Campeonato.

Ha mantenido una portería a cero y ha encajado nueve goles.