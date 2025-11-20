¿Por qué Anthony Yarde dice ‘Leones en el campo’?

ANTHONY Yarde se enfrenta cara a cara con el peso semipesado del CMB morder David Benavidez en la cartelera Ring IV repleta de estrellas.

Aquí echamos un vistazo al origen y significado detrás del eslogan del luchador británico.

¿Quién es Anthony Yarde?

Anthony Yarde nació en Hackney, Londres, el 13 de agosto de 1991.

Se sintió atraído por el boxeo por primera vez a los 14 años después de ver a Mike Tyson, pero su madre inicialmente se negó a permitirle entrenar.

Finalmente cedió y Yarde asistió a un club de boxeo juvenil en Leyton, al este de Londres, dirigido por el amigo de la familia Fimber Harper.

A pesar del entrenamiento intensivo con Fimber y Jeff, su madre todavía se sentía incómoda con la idea de que su hijo peleara.

Pero reconociendo su talento, Fimber introdujo a Yarde en el sparring, e incluso con un luchador mayor.

La madre de Yarde lo sacó del club tan pronto como se enteró, por lo que el joven atleta centró su atención en otros deportes durante la escuela.

Destacó en el fútbol, ​​el baloncesto y el atletismo, manteniéndose activo en diversas ligas y competiciones.

Yarde regresó al boxeo a los 18 años, entrenando como aficionado con el entrenador Tony Cesay.

Con solo una docena de peleas amateur a sus espaldas, decidió convertirse en profesional en mayo de 2015 con la guía de Tunde Ajayi y Ade Olayinka.

Yarde hizo su debut profesional en 2015 con una victoria por nocaut, estableciéndose rápidamente en la división de peso semipesado.

Al 17 de noviembre de 2025, su récord es de 27 victorias, tres derrotas y cero empates, 24 de esas victorias fueron por nocaut.

Yarde es probablemente mejor conocido por su rivalidad con Lyndon Arthur.

Después de sufrir una controvertida derrota por decisión dividida en diciembre de 2020, Yarde se vengó de la derrota un año después, deteniendo a Arthur en el cuarto.

En el partido decisivo de abril de 2025, Yarde se impuso por decisión unánime y ganó la trilogía para el londinense.

¿Por qué Anthony Yarde dice ‘Leones en el campamento’?

El eslogan de Yarde, “Leones en el campo”, comenzó durante el entrenamiento con su ex entrenador Tony Cesay.

Como el propio hombre explicó a Queensberry Promotions en 2020: “Cuando entrenaba con Tony Cesay… solía ver mucho a Floyd Mayweather, Roy Jones y Mike Tyson.

“Eran tipos muy extravagantes y francos.

“Ese era el factor de entretenimiento, así que podías ver a estos muchachos fuera del ring de boxeo….

“Eso no es algo que obtuvimos de Tony; Tony Cesay fue una de las personas que dijo: “Cállate, cállate, haz tu trabajo”.

“Pero debido a que solíamos ver mucho a estos muchachos, comienzas a heredar esa cosa de querer ser entretenido, etc., así que encontré mi lugar.

“Pero cuando comencé a gritar ‘Leones en el campamento’, estábamos solo Adi y yo. [Adewale Adeyinka]y cuando estábamos entrenando él… empezaba a hablar mucho de animales.

“Y como soy Leo, un león, él decía: ‘Nadamos con los tiburones’, ‘Nos arriesgamos con todos los cocodrilos’, ‘Caminamos con los leones’…

Y una vez grité: ‘Leones en el campamento’.

Se hizo popular y la gente en el gimnasio lo gritaba de un lado a otro, y la frase llegó a encarnar la mentalidad de los campamentos de Yarde: fuerza, orgullo, lealtad y resiliencia.

David Benavidez vs Anthony Yarde – toda la información ¿Será la tercera la vencida? La estrella británica Anthony Yarde estará desesperado por finalmente hacerse con el estatus de campeón mundial después de dos intentos fallidos anteriores, pero tendrá que superar al poseedor del título de peso semipesado del CMB, David Benavidez. La primera angustia de Yarde en el boxeo se produjo en 2019, cuando perdió una pelea por el cinturón de la OMB ante Sergey Kovalev. El gran bateador británico sufrió una parada en el octavo asalto en su choque por el título con Artur Beterbiev cuatro años después. Pero desde entonces, Yarde ha conseguido cuatro victorias consecutivas, lo que finalmente le valió una oportunidad contra el invicto as estadounidense Benavidez.

¿Cuándo es Anthony Yarde vs David Benavidez?

La noche de pelea Ring IV: Night of the Champions se llevará a cabo en el ANB Arena en Riad, Arabia Saudita, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Se espera que los recorridos de Yarde y Benavidez comiencen alrededor de la 1 a. m. GMT (8 p. m. ET).

El ANB Arena, con capacidad para 22.000 espectadores, es un nuevo recinto de última generación.

Benavidez está haciendo la primera defensa de su título de peso semipesado del CMB.

Después de las peleas co-estelares, la cartelera presenta algunas peleas emocionantes con oponentes bien igualados.

