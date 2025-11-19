¿Por qué David Benavidez fue suspendido y cuánto tiempo estuvo fuera de acción?

El campeón de PESO SEMIPESADO David Benavidez enfrenta una de las pruebas más duras de su carrera cuando se enfrenta cara a cara con Anthony Yarde.

Si bien es elegible para pelear en la cartelera Ring IV repleta de estrellas el 22 de noviembre de 2025, el luchador invicto fue suspendido hace siete años: aquí está todo lo que necesita saber.

¿Por qué suspendieron a David Benavidez?

En 2018, el invicto David Benavidez enfrentó un grave revés en su carrera cuando fue suspendido por una infracción de dopaje.

Surgieron informes de que el luchador dio positivo por cocaína a través de una muestra recolectada por la Agencia Voluntaria Antidopaje (VADA) el 27 de agosto de 2018.

La presencia de la sustancia prohibida tuvo graves consecuencias para el estatus profesional de Benavidez.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) despojó a Benavidez de su cinturón de peso súper mediano y le impuso una suspensión que duró cuatro meses.

Esta prohibición temporal interrumpió su impulso y ensombreció su reputación.

Benavidez le dijo al LA Times: “Fue un error. Soy un hombre. Tomo mis propias decisiones. Fue una mala decisión de mi parte. Soy un campeón mundial y debo actuar como tal.

“He aprendido que soy un modelo a seguir. Tengo que dar el ejemplo. Una vez que llegas a este punto, la gente te mira de otra manera.

“Me dolió económicamente, me quitaron el cinturón, mi imagen quedó arruinada para siempre porque cada vez que la gente piensa en mí, pensará en eso.

“Así que obtuve lo que merecía. Mi trabajo ahora es no dejar que eso sea mi fin. Quiero mostrarle a la gente que no voy a ir a ninguna parte”.

¿Cuándo es Anthony Yarde vs David Benavidez?

La noche de pelea Ring IV: Night of the Champions se llevará a cabo en el ANB Arena en Riad, Arabia Saudita, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Se espera que los recorridos de Yarde y Benavidez comiencen alrededor de la 1 a. m. GMT (8 p. m. ET).

El ANB Arena, con capacidad para 22.000 espectadores, es un nuevo recinto de última generación.

Benavidez está haciendo la primera defensa de su título de peso semipesado del CMB.

Después de las peleas co-estelares, la cartelera presenta algunas peleas emocionantes con oponentes bien igualados.

La cartelera completa es la siguiente: