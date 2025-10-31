Por qué el ex Dodger Jayson Werth considera que las carreras de caballos son su deporte favorito

El ex jugador de béisbol de las Grandes Ligas, Jayson Werth, claramente estaba pensando en su lugar actual en el panorama deportivo la semana pasada cuando llamó a un periodista para hablar sobre el deporte que ama. La conversación comenzó con el alucinante Juego 4 de Shohei Ohtani en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“Hay buenos juegos y grandes juegos y luego está lo que hizo, absolutamente increíble. Nunca volveremos a ver algo así”, dijo Werth.

Dado que los Dodgers y los Toronto Blue Jays, ambos equipos para los que jugó, estaban a punto de comenzar la Serie Mundial, uno habría pensado que eso estaba en el frente, el centro y el fondo de su mente. Pero no, tiene un nuevo deporte favorito.

Su amor por el béisbol ha sido suplantado por el Deporte de Reyes.

“Espera, tengo que ofertar por un caballo, regresaré en dos minutos”, dijo Werth en una venta de un año en Keeneland, Kentucky.

Después de un par de minutos regresó, disculpándose por haber abandonado abruptamente la conversación.

“Lo tenemos, es un potro de Good Magic”, dijo Werth. “Buena crianza por ambas partes [the colt and mare]110.000 dólares. Irá al fondo de Icon”.

Icon Racing es el nombre del nuevo sindicato de carreras de caballos que ha formado Werth. Ha reunido entre 25 y 30 inversores dispuestos a aportar 100.000 dólares para arriesgarse con caballos jóvenes con el sueño de jugar en el escenario más importante: la Triple Corona. Es una asociación en la que, actualmente, los inversores no tienen que pagar más dinero por cosas como formación o facturas veterinarias. Otros miembros fundadores de Icon incluyen al ejecutivo de medios y tecnología Ian Ritchie, el veterano agente de béisbol Jeff Berry y el ex lanzador de la MLB Shawn Kelley.

Jayson Werth, de los Filis de Filadelfia, rocía a sus compañeros de equipo en la casa club mientras celebran su victoria sobre los Rockies de Colorado en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2009. (Jack Dempsey / Prensa Asociada)

Werth cree que la experiencia de ser dueño de un caballo es mejor que la de ser un jugador.

“Le digo a la gente que si practicas deportes profesionales, lo haces en el campo con tus compañeros de equipo y saludas a tu familia y amigos”, dijo. “En las carreras de caballos, lo haces con tu familia y amigos. Ya sea que ganes o pierdas, puedes hacerlo con las personas con las que quieres hacerlo. Eso es lo que hace que este deporte sea tan increíble”.

Werth estará en Del Mar este fin de semana para asistir a lo que podría llamarse la Serie Mundial de carreras: la Copa Breeders. Tiene un caballo en su primer establo Two Eight Racing, del cual es el principal propietario. Su número de juego era el 28 y su caballo se llama apropiadamente Outfielder. Está programado para correr el viernes en el Juvenile Turf.

Werth no se propuso entrar en el mundo de las carreras de caballos. Fue una consecuencia de jugar golf con algunos amigos que tenían purasangres. No pensó que sería su pasión, sólo una forma de divertirse con algunos amigos.

Dornoch, con el jockey Luis Sáez, cruza la línea de meta para ganar la edición número 156 del Belmont Stakes el 8 de junio de 2024, en Saratoga Springs, Nueva York. (Seth Wenig / Prensa Asociada)

“Fui a una carrera y realmente no sabía mucho sobre el deporte”, dijo Werth. “Había oído hablar de la Triple Corona y el Derby de Kentucky, como todo el mundo. Pero fui a una carrera y pensé que era genial. Y luego fui a una carrera con un caballo y dije: ‘Lo entiendo. Esto es todo. De esto se trata’.

“Estás de vuelta en el equipo. Vas al paddock y el entrenador y el jockey vienen y escuchas los planes para la carrera. Es como una reunión. Vamos, equipo. Los caballos están allí. El jockey se sube al caballo y, bam, crees que este caballo es mío. Soy dueño de parte de este caballo. Es como tu compañero de equipo”.

Hay un viejo dicho que dice que las tres cosas que nunca querrás comprar son un avión, un restaurante o un caballo de carreras. Werth dijo que nunca recibió ese memorándum.

Werth invertía principalmente en potrancas hasta que conoció al entrenador Danny Gargan en las ventas de Keeneland.

“Me dijo que debería intentar montar un potro y participar en el sueño del Derby”, dijo Werth. “Y ahí es donde obtuve el 10% de Dornoch. En el transcurso de esos dos años, realmente transformó y cambió mi vida”.

Dornoch pudo llegar al campo del Derby de Kentucky gracias a ganar el Remsen en Aqueduct y el Fountain of Youth en Gulfstream.

Werth dice que nunca se puso nervioso practicando deportes y se refiere a su temperamento como estoico.

El ex jugador de béisbol profesional Jayson Werth asiste al Kentucky Derby 151 en Churchill Downs el 3 de mayo. (Jeff Schear / Getty Images para Churchill Downs)

“En las carreras de caballos soy exactamente lo contrario”, dijo. “Es como si estuviera sufriendo un colapso mental. Estoy hecho un manojo de nervios. Estoy sudando. Cuando Dornoch estaba entrando por la puerta en el Derby de Kentucky, literalmente no podía respirar. Estaba hiperventilando y casi me desmayo. Nunca había experimentado algo así en mi vida”.

Dornoch terminó décimo en el campo de 20 caballos, con probabilidades de 23-1. Nunca compitió por el liderato y corrió principalmente en la mitad del grupo o cerca de la parte trasera.

Cinco semanas después, Dornoch ingresó al Belmont Stakes, la tercera etapa de la Triple Corona. El público de apuestas no pensó mucho en que lo expulsara con 18-1 en el campo de 10 caballos. Rompió alerta y tomó la delantera en la última curva, pero luego la abandonó antes del tramo sólo para recuperarse y ganar la carrera.

“Era el segundo tiro más largo en el campo, así que sentí como una patada en el estómago porque sentí que teníamos un caballo que podía ganar el Derby”, dijo Werth. “Lo siguiente que pasa es que ni siquiera estamos en la conversación para el Belmont. Cada vez que eres un perdedor extremo y ganas, te sientes reivindicado y emocionado. Sientes que hiciste algo que nadie pensó que podías hacer”.

Werth recurrió a sus propias experiencias en el béisbol y trató de aplicarlas a las carreras. Cuando estaba con los Filis en 2007, el gerente general Pat Gillick llamó a Werth a su oficina porque el equipo se había quedado sin opciones y parecía que Werth tenía que dar un gran paso adelante. Había estado plagado de lesiones y un murciélago anémico. Gillick dijo simple y llanamente que ésta era su última oportunidad en el béisbol profesional.

“Así que salí y bateé como .420 en agosto y no salí del campo durante 10 años”.

Werth tuvo la misma conversación con Dornoch y, según el resultado, fue como si el potro de 3 años entendiera.

“Dos días antes del Belmont, entré en el establo de Dornoch y dije: ‘Esto es todo, esta es tu última oportunidad en las carreras de caballos’”, recordó Werth. “’Si no lo haces ahora, tu oportunidad se acabará’. Es un tipo muy malo. Es duro, te morderá. Entonces lo agarré por el cabestro, le di esa charla y le di unas palmaditas en la nariz. … Y salió y lo hizo. Es una historia tan asombrosa”.

Jayson Werth, izquierda, y un grupo numeroso rodean al caballo Dornoch y al jockey Luis Saez en el círculo de ganadores en Belmont Stakes el 8 de junio de 2024, en Saratoga Springs, Nueva York. (Julia Nikhinson / Prensa Asociada)

En cuanto al futuro, Werth todavía está intentando resolver las cosas.

“Esto es algo que queríamos hacer sólo por diversión y ha sido increíble”, dijo Werth. “Todavía no sé nada sobre este deporte y no pretendo saber nada sobre este deporte. Simplemente me lo estoy pasando muy bien compitiendo al más alto nivel. Me encanta la competición. Amo cada segundo de estar en este deporte.

“En cuanto a los objetivos, todavía estamos tratando de determinar en qué dirección vamos con todo. A las personas que son socios les encanta participar y es una oportunidad de tener caballos. Le digo a la gente de Dornoch que yo era dueño del 10% del caballo pero me divertía el 100%. Eso es lo que ofrecemos en Icon Racing”.

¿En cuanto a los Dodgers, para quienes jugó en 2004-2005, en la Serie Mundial?

“Los Dodgers me liberaron, es difícil apoyar a los Dodgers”.