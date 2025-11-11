Por qué el Galaxy confía en que será mejor en 2026 después de una temporada deprimente

Al entrenador Greg Vanney le gusta recordarles a los fanáticos que la temporada 2025 del Galaxy no fue solo una larga y sombría caída en un abismo históricamente profundo. En realidad, fueron dos temporadas con resultados tremendamente diferentes.

En el primero, el Galaxy no ganó en sus primeros 16 partidos de la MLS, el peor comienzo jamás para un campeón reinante de la MLS. Esa fue la parte de “caer al abismo”. Pero en el segundo, el equipo perdió sólo ocho de 25 partidos en toda la competición, con marca de 7-6-5 en la liga.

Sume los dos récords y el Galaxy terminó 7-18-9 en la MLS, la peor temporada en la historia de la franquicia. Sin embargo, también jugó lo suficientemente bien en la Copa de Ligas de agosto como para clasificarse para la Copa de Campeones de la CONCACAF del próximo año, un logro significativo. Por eso no sorprende que Vanney quiera hablar sobre cómo terminaron las cosas en lugar de cómo comenzaron.

“Al final del año estábamos venciendo a equipos de playoffs de la MLS y vencimos a los mejores equipos de México”, dijo. “Nos convertimos en un equipo que encontró nuestro camino”.

Sin embargo, ese acto de autodescubrimiento llegó demasiado tarde para evitar que el Galaxy rompiera récords de la franquicia por inutilidad: sus siete victorias en la liga y 30 puntos fueron la menor cantidad en una temporada completa, mientras que los 66 goles permitidos y el diferencial de goles de -20 fueron los segundos peores de todos los tiempos.

Pero Vanney, quien firmó una lucrativa extensión de contrato por tres años 13 juegos después del comienzo sin victorias del Galaxy, cree que el buen final no sólo les da a los jugadores algo por lo que sentirse bien, sino que también le da al equipo algo sobre lo que construir. Cerrarán este sábado con un amistoso contra el Club América de México en el Dignity Health Sports Park.

“Terminamos con algo de fuerza”, dijo Vanney. “Ganamos tres de los últimos cuatro. Nos llevamos una Champions [Cup] lugar. Hay una energía positiva”.

“No hay ninguna razón”, añadió, “por la que no deberíamos estar emocionados. Como equipo que realmente puede competir por trofeos nuevamente el año que viene, creo que la base está ahí. Pero hay algunas partes realmente claves que deben resolverse”.

El diablo estará en esos detalles.

El Galaxy comenzó su desastrosa temporada con preocupaciones obvias en el medio campo y en el delantero y nunca las resolvió. El equipo sabía que se quedaría sin el creador de juego Riqui Puig, quien se perdió la temporada después de someterse a una cirugía para reparar un desgarro del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, y luego se vio obligado a cambiar a los mediocampistas Mark Delgado y Gastón Brugman y al defensor Jalen Neal para estar por debajo del lamentablemente ajustado tope salarial de la liga.

“Esos son tres de sus cuatro principales mediocampistas titulares. Fue evidente cuánto impacta eso en el sistema más amplio y en el funcionamiento de todos los demás”, dijo Vanney. “La suma de las partes fue muy diferente a la suma de las partes el año pasado”.

El gerente general del Galaxy, Will Kuntz. (Cortesía de Robert Mora / Galaxy)

Cuando el gerente general Will Kuntz se sumó al éxodo al enviar al delantero Dejan Joveljic al Sporting Kansas City por $4 millones en el primer intercambio de efectivo por jugador en la historia de la MLS, el Galaxy se quedó sin cuatro de los jugadores más productivos de su equipo campeón de la MLS en 2024. Nunca se recuperaron.

“Conocía los desafíos. No esperaba que los desafíos significaran no ganar un juego en 16 [tries]”, continuó Vanney. “Las luchas al principio de la temporada se volvieron más desafiantes de lo que esperaba”.

Para Vanney, un futuro miembro del Salón de la Fama que ganó cinco trofeos con los equipos de su club y apareció en 37 partidos para el USMNT como jugador, luego ganó dos Copas MLS y un Supporters’ Shield como entrenador, fue la temporada más desafiante de su carrera profesional.

“La clave es que aprendes dentro de eso. ¿Cuáles son esas cosas que necesitas para salir de eso y terminar en el otro lado?” dijo Vanney, quien ha tenido temporadas perdedoras sólo dos veces anteriormente como entrenador y se recuperó llevando a su equipo a la final de la Copa MLS cada vez.

Consciente de esa historia y confiado en que su equipo ha adoptado esas lecciones, Vanney es optimista sobre las posibilidades del Galaxy en 2026.

Para empezar, se espera que Puig regrese. Con Kuntz ejerciendo opciones de contrato sobre cinco jugadores y extendiendo contratos sobre otros dos, la mayoría de los jugadores regresarán.

Sin embargo, Vanney dijo que la plantilla lucirá diferente en febrero.

“Este equipo definitivamente va a hacer algunos movimientos desde ahora hasta principios del próximo año”, dijo.

El Galaxy aún no ha reemplazado a Joveljic (solo obtuvieron ocho goles combinados de la MLS de sus delanteros en 2025, aproximadamente la mitad de los que Joveljic anotó solo el año anterior), por lo que encontrar uno o dos delanteros centrales peligrosos es una prioridad. Vanney también quiere añadir profundidad en la línea defensiva y en el mediocampo.

Para lograrlo, tendrá que trabajar con Kuntz, y ha habido indicios de que el entrenador y el gerente general no siempre están en la misma página.

Vanney no estuvo de acuerdo.

“Lo que yo diría es que estamos en constante discusión”, dijo.

“Creo que con cada decisión debe haber una solución. Sabemos lo que necesitamos y sabemos cómo encaja todo eso”.

Hay otra cosa que Vanney sabe: el Galaxy no esperará 17 juegos para conseguir su primera victoria.

“Sí, tengo mucha confianza”, dijo. “Me gusta lo que estamos tratando de hacer y ahora tenemos que ejecutar. Tenemos que ejecutar en la construcción de la plantilla y asegurarnos de que tenemos las partes que se apoyan entre sí.

“Creo que podemos lograrlo. Y si lo hacemos, apuesto por este equipo”.

Apostar por ellos durante una temporada completa, no sólo la segunda mitad.

⚽ Has leído la última entrega de On Soccer con Kevin Baxter. La columna semanal lo lleva detrás de escena y destaca historias únicas. Escuche a Baxter en el episodio de esta semana del Podcast “El rincón de la galaxia”.