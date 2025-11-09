Por qué el intercambio de los Seahawks por Rashid Shaheed ‘se volvió muy complicado’

Cuando los Seahawks adquirieron al receptor Rashid Shaheed el martes, un informe inicial indicó que se esperaba que los Seahawks renunciaran a selecciones de cuarta y sexta ronda en el draft de 2025.

Los Seahawks terminaron dándole a los New Orleans Saints un cuarto y un quinto.

¿Una de las razones por las que el informe inicial pudo haber sido incorrecto?

Como reveló el gerente general de los Seahawks, John Schneider, durante su aparición semanal en el programa de radio previo al juego del equipo en Seattle Sports 710, los Seahawks tuvieron que subir la apuesta en el último minuto para asegurarse de que el intercambio se concretara.

Básicamente, confirmando otros informes de que los Pittsburgh Steelers también estaban compitiendo por Shaheed, Schneider dijo que los Saints le dijeron a los Seahawks que iban a tener que dar un poco más para cerrar el trato.

“Se puso muy complicado el martes por la tarde”, dijo Schneider, diciendo que los Saints les dijeron: “Es un equipo de la AFC y será mejor que den un paso al frente. Así lo hicimos. Tuvimos la suerte de contratarlo”.

Los informes indicaron que los Seahawks eran la opción preferida de Shaheed, en parte debido a la presencia del coordinador ofensivo Klint Kubiak, quien estuvo con los Saints la temporada pasada. Se espera que esa relación le permita a Shaheed hacer una rápida transición a los Seahawks.

Shaheed tuvo éxito trabajando con Kubiak el año pasado antes de sufrir una lesión en la rodilla seis juegos después de la temporada.

Schneider también confirmó que los Seahawks tenían el ojo puesto en Shaheed por un tiempo.

Schneider bromeó diciendo que le dijo a Shaheed el domingo que cuando Shaheed estaba en Lumen Field con los Saints el 21 de septiembre, “tenía tantas ganas de decirte: ‘Estamos tratando de atraparte ahora mismo'”.

Dijo que los Seahawks y los Saints habían estado hablando durante “un par de semanas” y que los Saints “hicieron un buen trabajo manteniéndolo hasta la fecha límite”, probablemente asegurándole que obtendrían lo máximo que podían para él.

Schneider dijo que los Seahawks no solo sintieron que Shaheed ayudará de inmediato en el campo, sino que también encajará bien en el vestuario.

“La persona, el carácter que pones en el vestuario en esta época del año es increíblemente importante”, dijo Schneider.

Con Tory Horton declarado inactivo mientras luchaba contra un problema en la espinilla persistente del juego de Washington, Shaheed pensaba jugar como el tercer receptor contra los Cardinals.