Por qué Elias Redlew se destaca en tres deportes en San Pedro High

Cuando Elias Redlew tenía 14 años y era un estudiante de primer año que se ponía almohadillas de fútbol por primera vez para tratar de impresionar a sus padres en casa, no sabía lo que estaba haciendo.

“No sabía cuánto rango de movimiento tendría ni cómo afectaría mi velocidad”, dijo.

Su padre intentó ayudarlo.

“Salí, golpeé la puerta y me dijo: ‘Tendrás que acostumbrarte a las toallas sanitarias’”.

Redlew, de 6 pies 2 pulgadas y 185 libras, se ha sentido tan cómodo usando toallas sanitarias como Superman con una capa roja.

Se ha convertido en un destacado en tres deportes en San Pedro High con un promedio de calificaciones de 4.7. Fue el jugador ofensivo del año de la División Abierta de la Sección de la Ciudad como receptor junior. Esta temporada tiene 60 recepciones para 1,150 yardas y 13 touchdowns. También es un base titular que hace mates para el equipo de baloncesto y es uno de los favoritos para ganar un campeonato de salto de altura de la ciudad después de empatar en el segundo lugar el año pasado.

Será uno de los jugadores a seguir cuando San Pedro reciba a Carson el jueves por la noche para decidir el campeonato de fútbol de la Liga Marina.

“Nunca jugó fútbol hasta la secundaria”, dijo el entrenador Corey Walsh. “Su potencial es muy alto. Cada año, sigue mejorando”.

La inteligencia de Redlew combinada con una personalidad que le hace no tener miedo de explorar nuevas experiencias ofrece información sobre un atleta que no teme sentirse incómodo en ocasiones.

“La experiencia te trae intelecto”, dijo. “Si sales de tu zona de confort, generarás conocimiento”.

El entrenador de baloncesto de San Pedro, John Bobich, conoce a Redlew desde que tenía 11 años. Estaba en un equipo de baloncesto juvenil con su hijo.

“Es uno de los atletas más humildes y amables que he conocido”, dijo Bobich. “Definitivamente tiene el récord de choques de puños, ya que no pasa un día en el que Elías se acerque con un choque de puños y una sonrisa diciendo: ‘¡Hola entrenador B!’”

Redlew recibió una B en la escuela secundaria. Este semestre está tomando cuatro clases de colocación avanzada.

“Estoy preparado para el desafío”, dijo. “Para poder practicar deportes, tenía que dedicarme a los libros. En la escuela secundaria, siempre era tímido y pensaba que podía hacerlo por mi cuenta. Aprendí a pedir ayuda. Los profesores nunca dejarán de ayudarte”.

Redlew da la bienvenida a los desafíos dentro y fuera del campo. Ha tenido varias actuaciones importantes esta temporada. Tuvo seis recepciones para 160 yardas y dos touchdowns contra Wilmington Banning. Tuvo 11 recepciones para 217 yardas y dos touchdowns contra el invicto Laguna Beach. Hubo seis recepciones para 212 yardas y dos touchdowns contra Granada Hills Kennedy.

El receptor Elías Redlew de San Pedro tiene un GPA de 4.7. (Jonathan Alcorn/para The Times)

Redlew dijo sobre jugar como receptor: “Realmente me gusta lo diferente que es. Hay tantas cosas desconocidas que puedes hacer con el jugador que te marca. Él no sabe tu próximo movimiento. Tienes la capacidad de afectar el juego siempre y cuando tu equipo confíe en ti”.

San Pedro (5-4, 3-0) vs. Carson (6-3, 3-0) es siempre un juego de gran rivalidad. Éste debería estar mejor que nunca. Además de que el título de la liga está en juego, una victoria de Carson podría impulsar a los Colts al puesto número 1 en los playoffs de la División Abierta de la Sección City. Los emparejamientos se revelarán el sábado. El ambiente debería ser eléctrico en San Pedro.

“No puedo esperar por ese juego”, dijo Redlew. “Todos estarán allí. Todos saben que ese es el juego más importante del año y es nuestra noche de último año”.

Si San Pedro gana, tal vez haga una volcada después en el gimnasio o saque el foso de salto de altura e intente despejar el mejor 6-2 de su carrera.

Pase lo que pase, está bien admirar a un adolescente que obtiene sobresalientes en su boleta de calificaciones, practica tres deportes y desea desafiar su mente y su cuerpo todos los días.