Por qué Justin Herbert y Aaron Rodgers son virtuosos en el arte de pasar

Jim Harbaugh estaba en un pasillo trasero de la sede de los Chargers e hizo una pantomima de la forma ideal de lanzar un balón de fútbol, ​​un retroceso a sus días como selección de primera ronda y su carrera de 14 años como mariscal de campo de la NFL.

“Puedo sentirlo saliendo de ese dedo”, dijo el entrenador, con su mano derecha agarrando una pelota imaginaria, “luego ese, luego ese, luego el pulgar y luego el último dedo. Cuando lo golpeas bien, como si se disparara un diapasón, oh, eso fue dulce. Lo sientes”.

Cuando terminó, adoptó la pose de un artista, con la mano derecha extendida hacia adelante como si sostuviera un pequeño pincel invisible sobre el lienzo.

Muéstrame el Monet.

Si los pases brillantes son una obra de arte, el domingo por la noche en el SoFi Stadium será una exhibición gloriosa, con Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers enfrentándose a Justin Herbert y los Chargers.

Herbert y Rodgers son dos de los pasadores más puros en la historia de la NFL, mariscales de campo con espirales tan apretadas que podrían pasar una pelota de fútbol por una ranura de correo.

“Me maravillo de ellos”, dijo el mariscal de campo del Salón de la Fama Joe Namath, quien lanzó pases con precisión de dardo. “No los he visto lanzar un pase que no fuera una espiral cerrada. No sé si cambiaron las bolas, el agarre, la textura, lo que sea, pero es increíble”.

Incluso a los 41 años, Rodgers no ha perdido su toque. Y Herbert, quien ha sido golpeado más que cualquier mariscal de campo en la NFL esta temporada, todavía realiza tiros que parecen guiados por láser. Su pase de touchdown de 19 yardas a Quentin Johnston en Tennessee el domingo pasado eludió la mano de un back defensivo que se zambulló por una pulgada, tal vez dos.

“Si hicieras una encuesta alrededor de la liga y preguntaras quién tiene el mejor brazo en la NFL (olvídate de los récords, olvídate del bolsillo), simplemente la habilidad de lanzar el balón, Justin Herbert sería el número uno”, dijo Jim Nantz, locutor jugada por jugada de CBS. “Durante mucho tiempo, en su apogeo, Aaron Rodgers sería el número uno”.

El mariscal de campo del Salón de la Fama, Steve Young, se refiere a ese tipo de pasadores como “lanzadores de dedos”.

El mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, pasa contra los Indianapolis Colts el 19 de octubre. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

“Hay dos tipos distintos de lanzadores: los que lanzan con los dedos y los que lanzan con el brazo”, dijo Young. “Los lanzadores con los dedos dejan que la pelota salga de su mano casi articulación por articulación. De ahí proviene la precisión y el toque. Los lanzadores con el brazo dependen más de la potencia del brazo, y no es tan preciso.

“Con los lanzadores con los dedos, es como si su brazo se alargara cuando lanzan. Las yemas de los dedos extienden el movimiento. Ese es el regalo. No puedes fingir eso. La precisión surge de ese pequeño momento al final cuando la pelota sale perfectamente”.

Ben Johnson ha tenido una visión privilegiada de esa perfección. Está en su temporada número 19 en NFL Films y es operador de cámara terrestre de acción de alta velocidad, capturando tomas de ángulo bajo que muestran la acción en la línea de golpeo, los pies moviéndose, las manos peleando, la pelota saliendo de la mano del mariscal de campo y esa espiral en cámara lenta volando a través del encuadre.

“No hay nada mejor cuando estoy en la zona de anotación y los mares – las partes de la línea O – y veo a uno de esos mariscales de campo mirando en mi dirección”, dijo Johnson. “El brazo retrocede, el hombro desciende y sé que la bola se me viene encima. Ésa es la sensación más grande como camarógrafo”.

El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, pasa contra los Cincinnati Bengals el 16 de octubre. (Carolyn Kaster / Prensa Asociada)

Para Johnson, quien filmará el partido New England-Tampa Bay el domingo, concentrarse en Herbert o Rodgers facilita su trabajo.

“Lo que me gusta de esos muchachos es que están erguidos en el bolsillo, así puedo verlos”, dijo. “No son caóticos. Son jugadores que lanzan primero, no corredores, por lo que puedes prepararte para el lanzamiento.

“Cuando la pelota sale de su mano, es muy suave. La espiral se mantiene perfectamente estable, ese es el momento más dulce. Algunos muchachos lanzan tan fuerte que la pelota se tambalea y se mueve hacia ti, lo que hace que sea más difícil mantener la concentración. Pero cuando ese punto llega directamente hacia ti, eso es mágico”.

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, lanza los dedos. La mayoría de sus pases están completamente libres de bamboleo, al menos a simple vista. El cambio de Jared Goff a Stafford fue espectacular, aunque Goff es muy preciso. Sus pases no tienen una velocidad de giro tan alta como los de Stafford.

“Matthew Stafford es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos en este momento”, dijo Jim Everett, el líder de todos los tiempos de la franquicia en yardas aéreas. “Es incluso mejor que Kurt Warner en su temporada de MVP”.

En ocho partidos esta temporada, Stafford tiene 21 touchdowns con sólo dos intercepciones.

“En ciertos momentos lo sueltas y sientes como si lo hubieras colocado en el columpio de un neumático justo donde quieres”, dijo, “y otras veces tal vez te sientas un poco menos seguro de dónde está ese”. [went] en cuanto a sincronizarse con el receptor y dónde podría terminar. Busco que todos se sientan muy bien. Ojalá lo hagan”.

Cada era de la NFL ha tenido lanzadores de espirales impecables que tuvieron distintos grados de éxito, jugadores como Ken Stabler, Dan Fouts, Warren Moon y Jeff George.

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, pasa contra los Houston Texans el 7 de septiembre. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

“Todos estos mariscales de campo de hoy tienen buenos brazos y son precisos, pero la velocidad de giro es la que marca la diferencia”, dijo Tom House, un renombrado gurú del lanzamiento que trabajó durante años con Tom Brady, Drew Brees y muchos otros jugadores legendarios. “Aprendimos que viendo a Brady lanzar en Foxborough, uno de los estadios más ventosos de la NFL. Si tienes velocidad de giro, el viento no es un gran factor”.

George, la primera selección general de los Indianapolis Colts en 1990, era conocido por tener uno de los mejores brazos en la historia de la liga, un mariscal de campo que parecía casi sin esfuerzo en sus lanzamientos como láser.

“Todo surgió de jugar béisbol”, dijo. “Yo era campocorto, así que lanzaba el balón como si lanzara una pelota de béisbol. Obtuve todo mi poder de mi muñeca, realmente de mi muñeca hacia abajo, más bien como un movimiento rápido. Ahí es donde obtuve mi liberación”.

En consecuencia, cuando se pusiera en forma para el fútbol, ​​lo haría en el diamante de béisbol. Hacía que alguien le hiciera rodar el balón como si estuviera fildeando un roletazo, luego lanzaba un tiro a primera base, manteniendo un lanzamiento bajo, casi con el brazo lateral.

Los receptores a menudo notaron que los pases de George se adaptaban a sus manos, lo que los hacía más fáciles de atrapar.

“No uso los cordones cuando lanzo la pelota”, dijo George. “Los cordones están en la palma de mi mano. Mis dedos nunca estuvieron en los cordones, y mi dedo índice estaba en la punta de la pelota. Cuando salió de mi mano, fue como lanzar una bola loca en el béisbol. Así es como conseguí mi espiral”.

El ex mariscal de campo de la NFL Brock Huard, que podía lanzar espirales impecables, dijo que las dimensiones de la mano y la destreza de los dedos son factores importantes.

“Cuanto más grandes sean tus manos, más fácil será lanzar”, dijo. “Ves a los niños lanzar una pelota de fútbol Nerf. Los que lanzan una bonita espiral son los que tienen las manos más grandes. No se trata sólo del tamaño de la palma, sino de la longitud de los dedos. Como un lanzador que manipula el giro. Algunos de los mejores tienen esa longitud para controlar y girar la pelota de la manera que quieras”.

Hacer girar el balón y lanzar espirales impecables no es el factor determinante para ganar o perder. Hay todo tipo de formas de hacer birdie, por así decirlo. Peyton Manning no era conocido por lanzar una pelota sin aleteo. Pero habitualmente colocaba el balón en el lugar correcto para el receptor correcto.

A Manning le molestan los términos “talento de brazo” y las proclamas de que cierto mariscal de campo puede “hacer girarlo”. ¿Qué significa eso?, se pregunta. Un profesional del golf puede tener un swing impecable en el campo y luego salir a arder en un torneo.

Cuando lo contactaron para esta historia, Manning declinó cortésmente y escribió: “Llame a Marino”.

El mariscal de campo de los Miami Dolphins, Dan Marino, pasa contra los Cleveland Browns en septiembre de 1992. (Jeff Glidden/Prensa asociada)

Su compañero del Salón de la Fama, Dan Marino, de hecho, desató esos lanzamientos adecuados para enmarcar.

“Tipos como Dan Marino y John Elway eran raros, ambos lanzaban brazos y dedos”, dijo Young. “Dan especialmente. Intenté copiarlo en la escuela secundaria y en la universidad y simplemente me lastimé el brazo. Era brusco, violento y perfecto”.

Harbaugh, seleccionado en la primera ronda procedente de Michigan, dijo que como pasador llegas a un punto en el que el balón simplemente va hacia donde estás mirando. El lanzamiento ocurre tan rápido que es mucho más instintivo que un proceso intelectual.

“Es lo mismo que cuando voy a agacharme y ponerme los calcetines”, dijo Harbaugh. “Cuando haces eso, suceden un montón de cosas en tu cuerpo y no piensas en ellas. Pero hubo un momento en tu vida en el que tenías que pensar conscientemente en esas cosas”.

Harbaugh aprendió por sí mismo a lanzar… lanzando.

“Cuando era niño, simplemente lanzaba cosas: pelotas de béisbol, piedras, pelotas de tenis, balones de fútbol”, dijo. “Siempre estaba lanzando algo, tratando de derribar algo de un árbol”.

La familia tenía una lona para pintar en el garaje. Cuando Harbaugh no tenía a quién lanzarle, colocaba esa lona sobre un poste de la portería y lanzaba hacia él. Realizaría 150 retrocesos por día.

La entrega del periódico también ayudó.

“Yo le diría a cualquier niño que quiera aprender a lanzar una pelota de fútbol que tome uno de esos periódicos enrollados con una banda elástica alrededor, lo agarre y lo lance”, dijo Harbaugh, quien tenía una ruta de periódicos de Ann Arbor News por su vecindario de Michigan. “Súbelo aquí [with arm raised]déjalo ir, hazlo girar de un extremo a otro. Ese es el movimiento de lanzamiento”.

El mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, lanza contra los Indianapolis Colts el 19 de octubre. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

En 1980, Jack Harbaugh fue contratado como coordinador defensivo de Stanford, por lo que trasladó a la familia de Ann Arbor a Palo Alto. Eso le brindó a Jim una perspectiva más cercana de Elway, el mariscal de campo estrella de la universidad. Según la tradición, todos esos receptores tenían en las manos impresas la “cruz de Elway”, una huella duradera de la punta del balón.

“Si el viento es el adecuado y lo lanzas con suficiente velocidad, obtienes un poco de zumbido sonido”, dijo el joven Harbaugh. “Me paré lo suficientemente cerca de Elway para escuchar ese silbido cuando era un jugador de secundaria. Eso fue genial. Nunca lo había escuchado antes hasta que lo escuché lanzar”.

Ahora, cuando ve a Herbert lanzar una de sus bellezas, Harbaugh escucha un sonido completamente diferente.

“Al verlo lanzar”, dijo el entrenador, “siento como si pudiera escuchar ángeles cantando”.

El redactor del Times, Gary Klein, contribuyó a este informe.