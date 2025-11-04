Por qué la Copa del Mundo de 2026 puede no ayudar a que las ligas de fútbol estadounidenses surjan

¿Recuerdas cuando se promocionaba el fútbol como el próximo gran deporte en Estados Unidos? Bueno, parece que ese momento finalmente ha llegado.

O no. Todo depende de a quién le preguntes y cómo interpretes lo que te digan.

Por un lado, está la reciente encuesta Harris que encontró que el 72% de los estadounidenses profesan interés en el fútbol, ​​un aumento del 17% con respecto a 2020. Una cuarta parte de ellos son fanáticos “dedicados” y 1 de cada 5 dice estar “obsesionado” con el deporte.

Por otro lado, está la marcada caída en la asistencia y la audiencia televisiva de las dos principales ligas nacionales del país, la MLS y la NWSL, y las decepcionantes multitudes que se presentaron el verano pasado para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Copa Oro de la CONCACAF.

Los fanáticos del LAFC levantan una pancarta en honor a Carlos Vela durante una ceremonia en su honor antes de un partido contra Real Salt Lake en el BMO Stadium el 21 de septiembre. (Kevork Djansezian/Getty Images)

Estos hallazgos contrarios (una creciente base de fanáticos al mismo tiempo que las cifras de asistencia y audiencia están cayendo por un precipicio) llegan en un importante punto de inflexión para el fútbol en los EE. UU., con la Copa Mundial más grande y ambiciosa que comenzará en el estadio SoFi en menos de 200 días.

“La respuesta corta es sí, la Copa del Mundo será un momento decisivo para el fútbol en Estados Unidos. Sin embargo, es poco probable que conduzca inmediatamente a un aumento significativo en las ventas de entradas para la MLS y la NWSL. El fanatismo por el fútbol en Estados Unidos se desarrolla de manera diferente al de otros deportes”, dijo Darin W. White, director ejecutivo del Programa de la Industria del Deporte y el Centro de Análisis Deportivo de la Universidad de Samford, que el próximo año lanzará un importante estudio de cinco años para explorar cómo el fútbol puede convertirse en algo común en Estados Unidos.

“La Copa Mundial atraerá a millones de nuevos estadounidenses al proceso. En los próximos años esperamos que estos nuevos fanáticos progresen a través del proceso, dando al fútbol una base de fanáticos lo suficientemente sustancial como para inclinar la balanza y ayudar a que el fútbol forme parte de la conversación sobre deportes dominantes en curso. Estoy seguro de que la Copa Mundial permitirá que el fútbol alcance esa masa crítica”.

Steven A. Bank, profesor de derecho empresarial en UCLA que ha escrito y dado numerosas conferencias sobre la economía del fútbol, ​​no es tan optimista.

“El riesgo no es que el fútbol estadounidense esté en el mismo lugar dentro de 10 años, sino que haya retrocedido”, dijo.

“Para que la Copa Mundial beneficie la asistencia, los índices de audiencia y los ingresos de las ligas nacionales, así como las tasas de participación de jóvenes y adultos en el fútbol, ​​tendrá que ser el catalizador de una mayor inversión nacional en el juego. La pregunta no es si la Copa Mundial convencerá a suficientes personas para convertirse en fanáticos o pasar de fanáticos ocasionales a fanáticos dedicados u obsesivos. Es si convencerá a suficientes personas y empresas ricas para que arriesguen la cantidad de dinero necesaria para competir con las mejores ligas por los mejores talentos”.

El capitán estadounidense Christian Pulisic conduce el balón durante un amistoso internacional contra Ecuador en el Q2 Stadium el 10 de octubre en Austin, Texas. (Omar Vega/Getty Images)

Esa inversión podría ser un impulso para las dos ligas nacionales de primer nivel, que vieron caer drásticamente su asistencia y rating televisivo este año. Después de establecer récords tanto en 2023 como en 2024, la MLS vio caer su asistencia promedio un 5,4% (a 21.988 aficionados por partido) esta temporada. Según Fútbol América, 19 de los 29 equipos que jugaron en 2024 vieron caer su asistencia; más de la mitad experimentó caídas del 10% o más.

La audiencia televisiva también parece ser relativamente pequeña, aunque el hecho de que Apple TV, el principal socio de transmisión de la liga, rara vez publica datos de espectadores ha obstaculizado los esfuerzos por sacar conclusiones firmes. La MLS dijo el mes pasado que sus juegos atrajeron a 3,7 millones de espectadores agregados globales por semana en todas sus plataformas lineales y de transmisión, un promedio de alrededor de 246.000 por juego en un fin de semana completo. Si bien eso es casi un 29% más que el año pasado, la cifra promedio de audiencia es aproximadamente 100,000 menos que lo que atrajo la liga para juegos individuales solo en ESPN en 2022, la última temporada antes de que los $ 2,5 mil millones de Apple por 10 años entraran en vigencia.

La NWSL también vio caer la asistencia general a la liga más del 5%, y ocho de los 13 equipos que jugaron en 2024 experimentaron caídas. Y la audiencia televisiva en el segundo año del acuerdo de transmisión de cuatro temporadas de la liga por valor de 240 millones de dólares bajó un 8% antes del receso de mitad de temporada de julio, según el Sports Business Journal.

Esto sigue a un verano en el que tanto la Copa Mundial de Clubes ampliada como la Copa Oro tuvieron dificultades para encontrar audiencia. Aunque la Copa Mundial de Clubes de 63 partidos atrajo un promedio de 39.547 aficionados por partido, 14 partidos tuvieron menos de 20.000 espectadores. La Copa Oro promedió 25.129 en sus 31 partidos, una caída de más de 7.000 con respecto a 2023. Y cinco partidos atrajeron a menos de 7.800 personas.

“Existe el peligro de sacar de contexto el declive de este año”, dijo Stefan Szymanski, profesor de gestión deportiva en la Universidad de Michigan y autor de varios libros sobre fútbol, ​​entre ellos “Money and Soccer” y “Soccernomics” (con Simon Kuper). “El año pasado fue un año récord. Realmente se trata de la disminución del efecto Messi.

“No diría que es un momento de crisis. Y la forma en que la MLS está viendo esto me parece que están completamente concentrados en una situación posterior a la Copa del Mundo”. [bump]que creen que van a conseguir. Yo también sería escéptico al respecto. No creo que les sirva de mucho”.

Szymanski dijo que la Copa del Mundo podría perjudicar a la liga al subrayar la enorme diferencia en la calidad del juego entre el fútbol internacional de élite y la MLS.

“Los estadounidenses no son tontos”, dijo. “Ellos saben lo que es un deporte de buena calidad. [and] Deporte no de buena calidad. Y saben que la MLS es de bajo nivel. La única manera, en un mercado global, de conseguir que los mejores talentos tengan una liga verdaderamente competitiva es pagando los salarios”.

Lo que nos lleva de nuevo a la conclusión del Banco de que arreglar el fútbol en Estados Unidos no tiene que ver con el fútbol, ​​sino con el dinero que se gasta en el deporte. Para que la Copa Mundial del próximo verano tenga un impacto duradero, el “impulso” tendrá que provenir no sólo de un aumento en la asistencia y la audiencia televisiva, sino también en la inversión. Y, como sostiene Szymanski, eso también significa una inversión adicional en jugadores.

“Si lo único que hace es atraer la atención de esta competencia”, dijo Bank, “no estoy seguro de que haga más que los Juegos Olímpicos cada cuatro años cuando eleva temporalmente el perfil de algunos deportes para algunas personas que antes no eran fanáticos ocasionales”.