Por qué la mala construcción del bullpen de los Dodgers les costará la Serie Mundial

¿Edgardo Henríquez era la mejor opción para lanzarle a Vladimir Guerrero Jr. en la séptima entrada con dos outs y corredores en las esquinas?

Quizás, quizás no.

Y ese era el problema.

El problema fue que el manager de los Dodgers, Dave Roberts, no tenía una opción que fuera claramente mejor que poner el juego en manos de un novato de 23 años, que lanza con fuerza pero no es confiable.

Henríquez caminó a Guerrero con una bola rápida de 99.9 mph que navegó hacia la caja de bateo opuesta, evadiendo el alcance del receptor Will Smith y permitiendo que Addison Barger anotara.

Un déficit manejable de dos carreras ahora era de tres y estaba a punto de convertirse en cuatro.

Los Dodgers iban camino de una derrota por 6-1 ante los Azulejos de Toronto el miércoles por la noche, y el resultado del Juego 5 los colocó en un déficit de tres juegos a dos en esta Serie Mundial.

Para Roberts, esa séptima entrada no representó la pesadilla de un manager. Ese era el terror nocturno de un gerente.

¿Qué más podría hacer Roberts?

¿Seguir con el lanzador abridor Blake Snell? Snell ya le había lanzado a Guerrero tres veces y su conteo de lanzamientos era de 116.

¿Usar al cerrador Roki Sasaki como bombero? Es su único relevista confiable y Roberts no estaba dispuesto a usarlo en un juego no eliminatorio en el que su equipo estaba abajo.

¿Pasar al héroe de la postemporada del año pasado, Blake…? No importa, ni siquiera vale la pena plantear esa pregunta en su totalidad.

“Es difícil porque no puedes presionar demasiado a un titular”, dijo Roberts. “Pensé que Blake vació el tanque”.

Los Dodgers de alguna manera ocultaron su piñata de bullpen en las tres rondas anteriores de la postemporada, pero ese bullpen ahora los está alcanzando.

Revertir el déficit de la serie requerirá casi con certeza que algunos de sus abridores lancen en roles desconocidos durante los próximos dos juegos, incluido Shohei Ohtani como abridor en tres días de descanso en un potencial Juego 7.

Snell parece ser candidato para lanzar también en el Juego 7, tal vez como relevista central. Se espera que Tyler Glasnow esté disponible desde el bullpen en al menos uno de los dos juegos restantes.

Además de Sasaki, no se puede confiar en los relevistas.

En cada una de las tres derrotas del equipo en esta serie, los juegos cambiaron cuando el lanzador abridor fue retirado con hombres en base. En los tres casos, el bullpen hizo un desastre en el juego, permitiendo que los corredores heredados anotaran.

“Si miras los tres juegos que perdimos, todo se nos vino encima con muchachos en base”, dijo Roberts. “Los muchachos tienen que ser mejores”.

No pueden.

Esta realidad hace que la actuación heroica del bullpen en la victoria en 18 entradas en el Juego 3 sea aún más milagrosa. Los Dodgers tienen suerte de que esta serie no haya terminado.

La construcción de este bullpen en particular tiene que ser uno de los mayores errores administrativos en la historia de la franquicia, ya que podría costarle al equipo una Serie Mundial en una temporada en la que cuenta con Ohtani, Freddie Freeman y una rotación de mil millones de dólares.

¿Cómo sucedió esto?

Comience con Tanner Scott y Kirby Yates. Los Dodgers comprometieron un total combinado de $85 millones para los dos relevistas y ninguno de ellos está siquiera en la plantilla.

Mire la lista de lesionados. Brusdar Graterol se perdió toda la temporada por problemas en el hombro. Evan Phillips se sometió a una cirugía Tommy John.

Finalmente, examine lo que los Dodgers no hicieron en la fecha límite de cambios. Todos, y por todos, me refiero a todos, excepto la directiva de Andrew Friedman, sabían que necesitaban desesperadamente ayuda del bullpen. Contando con que algunas soluciones internas funcionaran, el único relevista que adquirieron fue Brock Stewart. Stewart, notoriamente frágil, sufrió una lesión en el hombro y no lanzó en la postemporada.

Lo que hicieron los Dodgers fue el equivalente en el béisbol de construir una mansión impresionante pero olvidarse de instalar los baños.

Ahora, toda la residencia apesta, los Dodgers están a una derrota de perder una Serie Mundial que debería ser suya.