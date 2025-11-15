Por qué los 4 alas cerradas de los Rams se han convertido en su arma secreta en la ofensiva

Logan Paulsen reconoció la maestría, a pesar de la juventud de Sean McVay.

Jordan Reed inmediatamente aprovechó la positividad del entonces entrenador asistente de veintitantos años.

Así que los ex alas cerradas de la NFL, quienes fueron instruidos por McVay en Washington, están contentos de que el entrenador de noveno año de los Rams haya utilizado un cuarteto de alas cerradas esta temporada, un cambio considerable en una ofensiva que ha ayudado a impulsar una racha de cuatro victorias consecutivas antes del partido del domingo contra los Seattle Seahawks en el SoFi Stadium.

Compartir vía Cerrar opciones adicionales para compartir Gary Klein analiza el enfrentamiento del domingo entre los Rams y los Seattle Seahawks en el SoFi Stadium.

McVay se encuentra entre los entrenadores que reconocen “cuánta pesadilla en un enfrentamiento pueden ser las alas cerradas y cuán vitales son para una ofensiva”, dijo Reed, “así que es increíble ver crecer la posición”.

McVay fue asistente ofensivo en Washington durante una temporada antes de ser ascendido a entrenador de alas cerradas en 2011 y luego a coordinador ofensivo en 2014.

“Era muy joven”, dijo Paulsen, quien jugó en Washington de 2010 a 2015. “Nunca antes había jugado como ala cerrada, no tenía experiencia allí… y aquí viene como un tipo de control de calidad con este nivel de maestría.

“Y creo que eso habla de lo especial que era entonces y de lo especial que es ahora”.

McVay, de 39 años, reconoce que el despliegue de múltiples alas cerradas de los Rams recuerda a su comienzo como entrenador de posición en la NFL.

“Esto me trae buenos recuerdos”, dijo.

Los Rams han anotado al menos 34 puntos en cada uno de sus últimos tres partidos. Todos han presentado al menos un touchdown de un ala cerrada: el veterano Tyler Higbee, Davis Allen, Colby Parkinson y/o el novato Terrance Ferguson.

Sean McVay instruye a los jugadores durante el campo de entrenamiento con Washington en julio de 2014. (Alex Brandon / Prensa Asociada)

El grupo ha prosperado bajo el entrenador de alas cerradas Scott Huff, con jugadas diseñadas por el coordinador ofensivo Mike LaFleur y McVay, quien también actúa como el encargado de las jugadas de los Rams.

“La única razón por la que puedes hacerlo es porque tienes cuatro jugadores que son capaces de hacerlo”, dijo McVay.

Durante las primeras ocho temporadas de McVay, la ofensiva de los Rams operó casi exclusivamente con 11 miembros del personal, que incluían un corredor, un ala cerrada y tres receptores. Pero esta temporada, McVay ha utilizado hasta tres alas cerradas a la vez para objetivos adicionales de bloqueo y recepción.

Higbee, Allen, Parkinson y Ferguson se han combinado para 50 recepciones y siete touchdowns.

“Todos aportan su propia ventaja al juego”, dijo el mariscal de campo Matthew Stafford. “Su estilo de juego es implacable. Pienso en tantas jugadas en juegos en los que los muchachos luchan por ese centímetro extra y esos muchachos personifican eso”.

Los alas cerradas están encantados con su papel ampliado.

“El plato está mucho más lleno”, dijo Allen, quien tiene tres recepciones de touchdown.

Y todos los jugadores están involucrados, señaló Parkinson.

“Se puede ver la alegría en los rostros de todos, pero especialmente en este grupo de alas cerradas”, dijo. “Es divertido poder impactar el juego”.

Ferguson ha aportado el mayor problema.

Los Rams seleccionaron a la ex estrella de Oregon con su primera selección en el draft de 2025 y impresionó durante los entrenamientos de temporada baja. Pero una lesión en la ingle sufrida durante el campo de entrenamiento ralentizó el desarrollo de Ferguson en una de las posiciones más complicadas de la NFL.

El 19 de octubre en Londres, Ferguson mostró sus habilidades para correr rutas y separar en una victoria sobre los Jacksonville Jaguars. Ha seguido evolucionando en los dos últimos partidos.

El ala cerrada de los Rams, Terrance Ferguson, atrapa un pase de touchdown contra los Jacksonville Jaguars en Londres el 19 de octubre. (Ian Walton / Prensa Asociada)

“Es una bendición que tengan la confianza para ponerme en esas oportunidades para mostrar mi atletismo, poder estirar el campo y correr algunas rutas especiales y hacer algunas cosas interesantes”, dijo Ferguson, quien entrenó con Paulsen antes del draft.

Paulsen, quien jugó ocho temporadas en la NFL, dijo que la capacidad de McVay para crear un “espacio seguro” para que los jugadores aprendan exactamente lo que busca en una jugada fue “liberadora”.

“Sé que suena como si te estuviera encasillando”, dijo Paulsen, “pero cuando sabes exactamente lo que se espera de ti, te resultará más fácil cumplir esa expectativa”.

Mientras jugaba para McVay, Reed entró en el equipo All-Rookie de la NFL en 2013 y fue elegido para el Pro Bowl en 2016.

La “positividad” de McVay, su capacidad para hacer comprensibles conceptos complicados y su habilidad para crear desajustes ayudaron a impulsar el desarrollo de Reed.

“Te hacía sentir como si fueras el mejor”, dijo Reed. “Así era jugar para él”.

Entonces y, aparentemente, ahora.

Las alas cerradas de los Rams dijeron que siempre disfrutan cuando McVay pasa por su sala de reuniones para “comentar” su posición.

“Siempre le ha encantado”, dijo Higbee. “Sé que lo extraña un poco”.