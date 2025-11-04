Por qué los Dodgers deben mantener unido su envejecido núcleo de campeonato

Los Dodgers entraron a un estadio abarrotado cuando terminó su desfile de la Serie Mundial, saludando a una multitud que los adoraba y que los veía como algo más que campeones consecutivos.

Eran queridos angelinos.

Muchos de los jugadores se llaman por su nombre en la ciudad y, si no es así, se les identifica con un apodo.

Freddie, Mookie y Shohei.

Yoshi y Roki.

Miggy Ro y Kiké.

Los jugadores que alguna vez fueron extraños ahora son miembros extendidos de cientos de miles de familias.

Normalmente, un equipo tan viejo como los Dodgers tendría que considerar un cambio de plantilla. Freddie Freeman y Miguel Rojas cumplirán 37 años al inicio de la próxima Serie Mundial. Max Muncy tendrá 36 años, Kiké Hernández 35, Mookie Betts y Teoscar Hernández 34 y Shohei Ohtani 32.

Pero bajo estas circunstancias, ¿cómo podrían pensar los Dodgers en dividir su equipo?

¿Cómo podrían deshacerse de cualquiera de sus superestrellas, independientemente de cuánto podrían declinar en el próximo año? ¿Cómo podrían no retener a sus agentes libres clave, sin importar la edad que tengan?

No pueden, no pueden y no pueden.

Los Dodgers tienen que repasar esto… otra vez.

“Obviamente, nos encantaría que todos volvieran”, dijo Freeman.

Muncy tiene una opción de equipo de $10 millones para la próxima temporada. Los Dodgers tienen que retomarlo.

Rojas y Kiké Hernández son agentes libres. Los Dodgers tienen que volver a firmarlos.

Freeman no hará llamadas a sus compañeros de equipo, por supuesto. Las decisiones serán tomadas por el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, quien se mostró característicamente evasivo cuando se le preguntó sobre los esfuerzos que harían los Dodgers para retener a sus jugadores sin contrato.

“Obviamente, los muchachos que han estado aquí y han sido una parte importante comienzan con una gran ventaja”, dijo Friedman. “Dicho esto, son agentes libres. Se han ganado el derecho de salir y hablar también con los otros 29 equipos”.

Muncy no tiene opción de irse si los Dodgers ejercen su opción, pero Rojas y Kiké Hernández han dicho que les gustaría regresar la próxima temporada.

Cualquiera que sea la decisión de Friedman no debería impedir que los Dodgers busquen en el mercado de agentes libres, siendo Kyle Tucker y Steven Kwan posibles adiciones a sus jardines.

Pero el núcleo de los Dodgers sería aún más viejo de lo que fue este año cuando su edad colectiva presentó una variedad de problemas.

Su victoria en 18 entradas en el Juego 3 claramente los disminuyó más que a los Toronto Blue Jays, quienes ganaron los siguientes dos juegos. En retrospectiva, eso debería haberse esperado, ya que los Dodgers lucharon por mantener la consistencia en la ofensiva durante una agotadora temporada regular de seis meses.

Si bien Betts se transformó en uno de los mejores campocortos defensivos de la liga, experimentó un fuerte declive ofensivo. Muncy estuvo limitado a 100 juegos debido a lesiones. Teoscar Hernández no estuvo ni cerca de ser el mismo jugador que fue el año pasado.

Hubo momentos en que incluso Ohtani comenzó a mostrar los efectos de estar en el lado equivocado de los 30. El padre de Ohtani reconoció esta realidad en una carta abierta de felicitación que le escribió a su hijo, que fue publicada en la edición del lunes de Sports Nippon.

“Shohei, tienes 31 años”, escribió Toru Ohtani en japonés. “Creo que como jugador de béisbol estás en tu mejor momento, pero llegará un momento en el que tendrás que decidir entre lanzar y batear. Cuando ya no puedas lanzar, puedes ser jardinero. Creo que si practicas, definitivamente puedes hacerlo”.

Dicho esto, el equipo debe mantenerse unido.

Un campeonato puede obligar a los equipos a tomar decisiones sentimentales, como fue el caso el invierno pasado cuando los Dodgers renovaron a Teoscar Hernández con un contrato de tres años y $66 millones.

Este invierno tendrán que resolver disputas similares entre sus corazones y sus mentes. Deberían escuchar sus corazones.

Los jugadores se lo merecen. La afición lo exige.