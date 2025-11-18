Por qué los Dodgers ya piensan en la prueba de resistencia que les espera en 2026

Apenas unas semanas después de la temporada baja, los Dodgers ya están pensando en 11 meses por delante.

Después de terminar otra agotadora campaña en octubre, se están preparando para el largo camino necesario para regresar.

El enfoque central del equipo en este momento, por supuesto, es reforzar su plantilla y complementar su núcleo repleto de estrellas, como resultado de las reuniones anuales de gerentes generales de la MLB la semana pasada en Las Vegas.

Pero a medida que buscan un tercer título en la Serie Mundial en 2026, uno de sus principales desafíos será gestionar el talento que regresa y garantizar que el oneroso costo de sus dos viajes por el título anteriores no se convierta en un obstáculo en su búsqueda de otro anillo.

Ese pensamiento estuvo presente la semana pasada, cuando el gerente general Brandon Gomes anunció que el utilitario Tommy Edman se someterá a una cirugía para tratar una lesión en el tobillo que lo atormentó durante la segunda mitad de la temporada pasada.

Cuando se le preguntó sobre el cronograma de recuperación de Edman, Gomes dijo que el “objetivo” es tenerlo listo para los entrenamientos de primavera, pero que el equipo también “va a ser inteligente” para asegurarse de que no regrese apresuradamente.

“Obviamente no ha tenido [the surgery] todavía. Así que analizaremos eso a medida que avancemos en el proceso de rehabilitación”, dijo Gomes. “Y como hacemos con todo, tengamos en mente el panorama general, con el objetivo de jugar hasta octubre”.

Adoptar una visión tan a largo plazo se ha convertido en una práctica anual para los Dodgers. Su colección de talento estelar y profundidad organizacional significa que casi siempre están en posición de llegar a los playoffs. Les ha dado libertad para manejar las cargas de trabajo de los jugadores durante la temporada regular y la recuperación de lesiones con miras a tenerlos con toda su fuerza cuando llegue el otoño.

Fue un equilibrio que el equipo logró bien la temporada pasada, navegando por una ola de lesiones de lanzadores en la temporada regular para tener su rotación completamente saludable y encabezar su carrera en la postemporada.

La próxima temporada, sin embargo, la dificultad de esa tarea podría aumentar significativamente.

Su ya envejecida plantilla será un año mayor. Las secuelas de jugar 33 partidos más en los últimos dos octubres se sentirán con fuerza. Y si bien es un precio que los Dodgers han estado felices de pagar, hará que el próximo año sea una prueba de resistencia definitiva que el club ya está tomando en cuenta ahora.

“Eso es un mes o un mes y medio extra en el que no puedes descansar ni recuperarte, y en el que estás esforzándote más allá de lo que normalmente haces”, dijo el tercera base Max Muncy durante los playoffs de este año sobre los desafíos que vienen con carreras profundas en octubre. “Un juego de postemporada equivale a jugar tres juegos de entradas extra, todos al mismo tiempo. El estrés, tanto mental, físico como emocional, está en otro nivel”.

La gran pregunta en 2026 será cómo se recuperará el pitcheo de los Dodgers de la gran carga de trabajo de octubre. Sus cuatro principales abridores (Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow y Shohei Ohtani) lanzaron más de 20 entradas de postemporada y trabajaron desde el bullpen y/o con un breve descanso. Yamamoto registró la friolera de 37 ⅓ entradas entre sus dos juegos completos y heroicas actuaciones consecutivas en los Juegos 6 y 7 de la Serie Mundial.

Normalmente, ese tipo de kilometraje puede tener efectos adversos la siguiente temporada.

La buena noticia es que los Dodgers tienen profundidad. Podrían dirigir una rotación de seis hombres compuesta por Yamamoto, Snell, Glasnow, Ohtani, Roki Sasaki (quien regresará a las funciones de lanzador titular después de su paso como relevista a fines del año pasado) y Emmet Sheehan. También tienen otros brazos jóvenes capaces de proporcionar entradas, desde Ben Casparius y Justin Wrobleski hasta el regreso de Gavin Stone y River Ryan tras una lesión.

“Jugando tan profundo, los muchachos hicieron cosas que la mayoría de la gente no hace en la Serie Mundial, así que solo debemos asegurarnos de ser prudentes al principio y decir: ‘Si necesitamos descanso adicional aquí, podemos hacerlo’”, dijo Gomes. “Tenemos formas de navegarlo”.

Aún así, se avecinan complicaciones, comenzando con el Clásico Mundial de Béisbol trienal programado para el próximo mes de marzo.

Nueve Dodgers actuales participaron en la edición 2023 del evento, y varios más podrían ser candidatos para el torneo de la próxima primavera. Los nombres más intrigantes de esa lista son el trío japonés del club formado por Yamamoto, Ohtani y Sasaki, de quienes se espera que sean estrellas para su país de origen mientras intenta defender su título de 2023 en el evento internacional.

Algunos lanzadores en sus situaciones podrían no participar en el WBC, o lanzar con estrictas limitaciones de carga de trabajo luego del tipo de tramo extenuante que experimentaron en los playoffs, sin mencionar la lesión en el hombro que dejó fuera a Sasaki durante gran parte del año. Pero la importancia del torneo en Japón (donde se lleva a cabo en un nivel incluso más alto que la Serie Mundial) haría que cualquier tipo de limitación en su disponibilidad fuera un desarrollo culturalmente controversial, y dejaría a los Dodgers en una posición potencialmente complicada si trataran de presionar a cualquiera de ellos para que priorice el descanso adicional.

“Aún no hemos entrado en temas del CMB”, dijo Gomes. “Estoy seguro de que recibiremos esas solicitudes pronto”.

El propio Ohtani presenta otra pregunta para la próxima temporada regular, mientras se embarca en la que será su primera temporada a tiempo completo como jugador de dos vías desde 2023.

Aunque Gomes dijo que el plan de lanzamiento de Ohtani “probablemente se parecerá más a un calendario normal que el año pasado” – cuando poco a poco se fue recuperando en su regreso de una segunda cirugía Tommy John en su carrera, y no hizo aperturas completas hasta el final de la temporada – también dijo que el uso de Ohtani podría ser algo “fluido”, dejando la puerta abierta a cierta flexibilidad con su calendario mientras también equilibra sus tareas designadas como bateador.

“Todo lo que haremos será con una mentalidad de gran alcance”, reiteró Gomes. “Así que esas son conversaciones que tendremos a medida que nos acerquemos [to next season].”

Podría haber conversaciones similares con algunas de las estrellas más antiguas del club. Para fines del próximo octubre, Freddie Freeman tendrá 37 años, Muncy tendrá 36, Teoscar Hernández y Mookie Betts ambos 34, Ohtani 32 y Will Smith y Edman 31. La mayoría de ellos han sufrido lesiones en las últimas dos temporadas. Mantenerlos sanos y frescos a largo plazo el próximo año podría requerir una gestión de carga más estratégica y un seguro de una amplia gama de otras opciones en la organización (además de quienes agreguen en esta temporada baja) para brindar profundidad constante.

“Siento que nuestros muchachos se cuidan muy bien, por lo que es posible que no tengan la misma curva de envejecimiento que todos, solo por su nivel de hambre y su compromiso en la temporada baja”, dijo Gomes. “Pero creo que existe el toma y daca de… asegurarnos de mantener un buen grupo de jóvenes que estén listos para llenar los huecos cuando sea necesario. [It’s] También equilibramos, a medida que avanzamos en la temporada, ¿nos aseguramos de tener conversaciones con nuestros muchachos sobre, ‘Tal vez un día? [off] aquí y allá no hay lo peor’, y tratar de incorporarlos más”.

Todo esto subraya el difícil camino que les espera a los Dodgers en su lucha por tres títulos consecutivos: obstáculos inevitables que sólo complicarán aún más su búsqueda.

“Es un acto de equilibrio”, dijo Gomes.

Uno que el equipo ya está teniendo en cuenta a medida que avanza el invierno.