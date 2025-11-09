Por qué los fanáticos de la Universidad de Washington deberían estar particularmente decepcionados por la derrota de los Huskies ante Wisconsin

MADISON, Wis. — Antes del último cuarto del sábado, “Jump Around” de House of Pain sonó en los parlantes del estadio Camp Randall. Al igual que lo han hecho innumerables sábados desde 1998, los estudiantes de Wisconsin rebotaron obedientemente, mientras el rapero Everlast les daba instrucciones.

Levántate, levántate, vamos, levanta las manos

Si tienes la sensación, salta hacia el techo.

Una sección estudiantil impávida siguió órdenes, a pesar de un récord de 2-6 y seis derrotas consecutivas, a pesar de un carrusel de mariscales de campo improductivos, a pesar de una mezcla despiadada de lluvia y nieve que empapaba sus pantalones a rayas. Una asistencia anunciada de 71.217 personas tuvo la sensación y saltó hacia el techo, mientras el estadio estaba ensombrecido por una tenue luz roja.

Mientras tanto, ¿cómo se sintieron los fans de Husky?

Eso, me imagino, no es apropiado para imprimir.

En una derrota por 13-10 ante Wisconsin, las esperanzas de los Huskies de llegar a los playoffs se hundieron en la tormenta. Después de hacer una supuesta declaración en su victoria en casa sobre Illinois, a la UW se le presentó un noviembre navegable, con juegos ganables contra Wisconsin (3-6), Purdue (2-8) y UCLA (3-5) antes de una posible eliminatoria de playoffs contra el No. 9 Oregon (8-1). Parecía no haber mejor momento para jugar contra los Badgers, que habían sido derrotados en seis juegos consecutivos y lograron siete puntos en total en sus últimas tres derrotas.

En cambio, esta fue la pérdida más decepcionante de la Universidad de Washington desde… ¿cuándo, exactamente?

Es decepcionante porque el equipo de Jedd Fisch no parecía preparado para superar la adversidad, ya fueran lesiones o precipitaciones. Porque, con lesiones en su elenco de apoyo, el destacado mariscal de campo Demond Williams Jr. parpadeó ante los Badgers. Porque esos Badgers, cuyo entrenador, Luke Fickell, ha estado sentado en un asiento sofocante, eran tan descaradamente vencibles.

Porque los fans de Husky conocen este sentimiento. La lista de derrotas de la UW ante oponentes ausentes es extensa y se está ampliando. Ver: los fracasos de 2024 contra el estado de Washington (24-19) y Rutgers (21-18). O la decepción de 2022 contra un equipo de Arizona State con un entrenador interino que terminó 3-9. O la derrota sin vida por 20-14 en Colorado en 2019. O el apestoso 12-10 en Cal en 2018. O la derrota de ASU por 7-6 en 2017.

Los grandes equipos ganan juegos que se pueden ganar. (Particularmente cuando tu oponente completa 6 de 18 pases para 48 yardas totales).

Estos Huskies son buenos, no geniales.

“Cada derrota en el fútbol es bastante decepcionante”, dijo el delantero Zach Durfee, quien terminó con cinco tacleadas, una captura y un balón suelto forzado. “Se dedica mucho esfuerzo cada semana a planificar el juego, levantar pesas, practicar y comer. Se dedican muchas cosas a cada partido de fútbol. Quiero decir que todos duelen igual. Este duele mucho, con lo que queríamos lograr”.

Es decepcionante porque el playoff de fútbol americano universitario no incluirá a Washington.

Y porque esto fue una pesadilla creada por ellos mismos.

Como dijo el sábado el tackle izquierdo Carver Willis: “Hay una vieja cita; uno de mis antiguos entrenadores solía decirla. ‘Más equipos pierden el sábado de los que son derrotados’. aunque ellos [Wisconsin] “Somos una gran defensa, creo que realmente los errores que cometimos en ofensiva nos duelen más”.

Ya sea que perdieran, fueran derrotados o ambas cosas, los Huskies encontraron maneras de fracasar. Williams completó 20 de 32 pases para 134 yardas y un touchdown, y agregó 61 yardas más por tierra. Pero su juego se vio empañado por un par de errores que lo castigaron.

Después de anotar en dos posesiones consecutivas en el segundo cuarto para tomar una ventaja de 10-3, Williams tomó una jugada en primera y 10 desde la yarda 36 de Wisconsin. El mariscal de campo de 190 libras lanzó una oración hacia el receptor abierto de primer año Dezmen Roebuck en la zona de anotación, pero fue interceptado por el esquinero Ricardo Hallman.

En el tercer cuarto, las cosas empeoraron para Williams, quien retrocedió en el bolsillo para escapar de la presión, pero fue despojado por el apoyador interno Mason Posa en su propia yarda 7. Los Badgers, que apenas podían mover el balón, anotaron el touchdown de la ventaja apenas dos jugadas después.

Williams, lo sabemos, tiene el talento suficiente para hacerse cargo de los partidos. O todo lo contrario.

“Tenemos que seguir ayudándolo y dándole diferentes jugadas que tal vez pueda ejecutar de manera diferente o mejor”, dijo el sábado el entrenador de la UW, Jedd Fisch. “Pensé que la protección no era tan buena como queríamos que fuera hoy. Ciertamente nos desafiaron de muchas maneras. Creo que hay algunas cosas que nos perdimos como quarterback y que debemos asegurarnos de no volver a perder”.

Los Huskies se perdieron mucho. Se perdieron los servicios del destacado corredor Jonah Coleman, el centro Landen Hatchett y el tackle derecho Drew Azzopardi, quienes se fueron lesionados. Fallaron 11 de 16 terceros intentos, mientras corrieron para solo 117 yardas y 3.3 yardas por acarreo. Fallaron un gol de campo de 50 yardas que potencialmente empató el juego y que no debería haberse intentado en primer lugar.

Perdiendo 13-10 con 10:57 restantes, Fisch optó por un intento de gol de campo, en lugar de permitir que Williams y compañía lo hicieran en cuarta y cinco desde la 32 de Wisconsin. Con copos de nieve cayendo, un viento de 10 mph azotando y los estudiantes de Wisconsin saltando, la patada de Grady Gross fue bloqueada antes de que tuviera una oportunidad.

“Sentimos que el viento estaba a nuestro favor allí. Sentimos que teníamos una oportunidad”, dijo Fisch al explicar la decisión. “Grady se sintió muy bien con la distancia. Sentimos que en ese momento empatamos el juego y, si no lo logramos, ellos recibirán el balón en el campo”. [32-yard line]. Estábamos jugando muy bien en defensa. Hubo mucho tiempo en el juego”.

Después de que se acabó el tiempo, los estudiantes de Wisconsin irrumpieron en el campo y “Jump Around” volvió a sonar mientras caían ráfagas y los sueños de playoffs se desintegraban.

Resulta que el techo de los Huskies no es tan alto como esperaban los fanáticos.