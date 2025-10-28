Por qué los Marineros creen que esto es sólo el comienzo, no el final, de su éxito

Si bien los dolorosos recuerdos de la sorprendente derrota del Juego 7 del lunes nunca se borrarán por completo de sus mentes (a menos que puedan corregir ese error en las próximas temporadas), el dolor inicial de quedarse a un juego de la Serie Mundial comenzará a desvanecerse lentamente.

Incluso después de la aplastante derrota por 4-3 ante los Azulejos, surgió un tema común de la decepción compartida de los jugadores, el personal y la directiva: este no es el final; es sólo el comienzo.

“Ciertamente no anticipo que esto sea algo único para este grupo central de jugadores”, dijo el gerente general Justin Hollander. “Son buenas personas, son grandes personas. Trabajan duro, se preocupan unos por otros. Les importa ganar. Creo que es crudo para todos en este momento por todo lo que pusieron en ello. Pero creo que todos saben en el fondo de su corazón que nuestra ventana no terminó simplemente porque nos quedamos cortos en el Juego 7. Hay más por delante, y las mejores versiones de muchos de estos jugadores aún están por llegar”.

Con un grupo central de jugadores liderado por el receptor Cal Raleigh y el jardinero central Julio Rodríguez firmados con acuerdos a largo plazo, toda la rotación titular bajo control del club durante varios años, junto con cuatro relevistas clave (Andrés Muñoz, Gabe Speier, Matt Brash y Eduard Bazardo), los Marineros tienen la base para el éxito constante que predicó Jerry Dipoto, el presidente de los Marineros. operaciones de béisbol.

“El objetivo, en términos generales, hemos hablado durante años de querer construir un equipo sostenible, llegar aquí, estar en esta posición todos los años, me gustaría ganar más de 90 juegos y no tener que pasar página”, dijo Dipoto. “Este año lo hemos superado y hacerlo con jugadores que conocemos desde que tenían 16, 17, 20 años, es una sensación increíble”.

Pero para que esto sirva como punto de partida para un éxito futuro y mayor, los Marineros tienen que seguir llenando huecos y mejorando la plantilla actual.

“Nunca se puede tener demasiado talento”, dijo Hollander. “Nunca puedes dejar de intentar encontrar piezas para agregar. Ahí es donde estará mi cabeza, probablemente en aproximadamente 48 horas, una vez que tenga la oportunidad de descomprimirme un poco más. ¿Qué necesita este equipo en el futuro? Comienza con los muchachos que tienen la oportunidad de ser agentes libres en un par de semanas, y ver si podemos traer de regreso a tantos de esos muchachos como sea posible”.

La lista de jugadores que serán agentes libres al día siguiente de que finalice la Serie Mundial:

El primera base Josh Naylor, el tercera base Eugenio Suárez y los relevistas Luke Jackson y Caleb Ferguson.

Es probable que Jorge Polanco también se agregue a esa lista. Tiene una opción de jugador de 6 millones de dólares para 2026, que se espera que rechace para convertirse en agente libre. Mitch Garver tiene una opción mutua para la próxima temporada, que probablemente los Marineros rechacen.

“Nuestros cuatro, cinco y seis bateadores tienen la oportunidad de ser agentes libres en las próximas semanas, por lo que necesitamos descubrir qué está pasando en nuestra esquina del cuadro y en nuestro puesto de bateador designado, y cómo resolvemos esos problemas, o esos agujeros seguirán adelante”, dijo Hollander.

Del grupo, Naylor ha sido etiquetado como la prioridad, mientras que Polanco podría ser el más probable para fichar.

“Él encaja muy bien”, dijo Hollander sobre Naylor. “Josh acaba de recibir dos meses, más los playoffs, de cómo era Seattle como ciudad deportiva. Lo mejor que puedes esperar cuando adquieres a alguien es que juegue muy bien. Llegas hasta lo más profundo de los playoffs. Les encanta y quieren estar aquí. Y creo que marcamos todas esas casillas, así que intentaremos resolverlo”.

Dipoto y Hollander tendrán que descubrir cómo es el mercado de primera base para los agentes libres y qué busca Naylor en un contrato. Con sólo 28 años pedirá más de tres años. ¿Estarían dispuestos a ofrecer un contrato de cuatro o cinco años por entre 17 y 20 millones de dólares al año? El contrato de agente libre más grande que Dipoto ha otorgado durante su mandato es el contrato de dos años y $24 millones de Mitch Garver.

Polanco probablemente obtendría un acuerdo similar al contrato de Garver. A los 31 años, probablemente no obtendrá mucho más allá de dos años, a menos que exista una opción de adquisición de derechos adjunta.

Un reencuentro con Suárez es posible, pero cumplirá 34 años la próxima temporada, por lo que un contrato de más de un año parece poco probable. A los Marineros les vendría bien una combinación del novato Ben Williamson y el principal prospecto Colt Emerson en la tercera base la próxima temporada.

Los Marineros tienen la duración de la Serie Mundial como ventana de negociación exclusiva para sus agentes libres pendientes.

Seattle también podría necesitar otro brazo de influencia experimentado en el bullpen, así como una mejora en su banca. Hollander y Dipoto tendrán que decidir si el pelotón de Dominic Canzone y Víctor Robles es como quieren proceder en el jardín derecho.

“Siempre me voy a inclinar por la idea de que nunca hay suficientes lanzadores”, dijo Hollander. “Hemos sido realmente bendecidos con un talento tremendo y una salud tremenda hasta este año. Y este año nos picó algo del virus de la salud y quedamos expuestos durante parte de la temporada, justo cuando realmente nos sentimos como si estuviéramos un poco desnudos en términos del siguiente jugador, una y otra y otra vez”.

Si bien Bryce Miller (inflamación del codo) y Logan Gilbert (distensión del flexor) se perdieron un tiempo significativo por sus respectivas lesiones, no se espera que ninguno de ellos necesite procedimientos quirúrgicos fuera de temporada, lo cual es algo bueno. Seattle tendrá que decidir si Emerson Hancock regresará a su rol titular o continuará como relevista la próxima temporada. Los principales prospectos Kade Anderson, Jurrangelo Cijntje y Ryan Sloan podrían no estar listos para contribuir hasta el final de la temporada.

“Al mirar nuestra bola de cristal, creemos que hay áreas en las que podemos mejorar”, dijo Hollander. “No podemos dormirnos en los laureles. No fuimos lo suficientemente buenos. Fuimos lo suficientemente buenos como para ganar la división. Fuimos lo suficientemente buenos como para ganar una serie. Y esas son grandes cosas, y no quiero disminuirlas en absoluto. Estoy muy orgulloso de las cosas que logramos este año, pero todavía hay más cosas por hacer, y necesitamos mejorar. Necesitamos hacer más. Necesitamos ser mejores”.

Es la mentalidad de asegurarse de que no sea un final, sino un comienzo.