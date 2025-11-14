Por qué Shohei Ohtani es mucho más que el MVP de la Liga Nacional

Los jugadores podrían quedar excluidos después de la próxima temporada. Los ingresos por radiodifusión que alguna vez fueron confiables se ven amenazados por un panorama cambiante de los medios. La proliferación de las apuestas deportivas ya ha atrapado a múltiples jugadores.

El béisbol podría tener un ajuste de cuentas en un futuro relativamente cercano, pero ciertamente no parece que ese sea el caso, ¿verdad?

¿Por qué lo haría?

El béisbol tiene a Shohei Ohtani.

Ohtani recibió su cuarto premio al jugador más valioso el jueves, pero la designación no resume su influencia en el equipo que lo emplea y la liga en la que juega.

Ha elevado a los Dodgers.

Ha ascendido a las Grandes Ligas de Béisbol.

Ha elevado todo el deporte.

Ohtani es más que el jugador más valioso de la Liga Nacional. Es el atleta más valioso de Norteamérica, si no del mundo entero.

Parte de esto es su personalidad, parte de esto es de dónde viene, pero la base de su celebridad es su desempeño sin precedentes en el campo.

Ohtani cumple.

Fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional por segunda vez en igual número de temporadas, esta vez como jugador de dos vías.

Un año después de convertirse en el primer jugador en conectar 50 jonrones y robar 50 bases en la misma temporada, Ohtani, de 31 años, conectó 55 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, como bateador y registró un promedio de carreras limpias de 2.87 en 47 entradas como lanzador.

Ohtani tuvo temporadas comparables con los Angelinos, con quienes ganó sus dos primeros premios MVP. En retrospectiva, sin embargo, los seis años que jugó en Anaheim casi se sienten como si fueran un aprendizaje para prepararlo para lo que está haciendo ahora. Los Dodgers le han proporcionado un escenario digno de su acto singular.

Esto es lo mejor para cualquier liga en cualquier deporte, que su atleta característico juegue juegos que sean importantes para una de sus franquicias emblemáticas. El béisbol es ahora un deporte regional, lo que significa que los equipos y jugadores son bien conocidos en los mercados en los que juegan, pero no fuera de ellos. Ohtani le da al béisbol una presencia nacional, especialmente ahora que jugará en octubre.

Los números reflejan eso, con la victoria de los Dodgers sobre los Azulejos de Toronto este mes atrayendo un nivel de audiencia de los días en que el béisbol todavía era el rey. La Serie Mundial fue la más vista desde 1992, y el Juego 7 fue el juego de la MLB más visto desde 1991.

En una época en la que la NFL y la NBA están desesperadas por ampliar sus audiencias en el extranjero, la Serie Mundial promedió casi 10 millones de espectadores por partido en Japón, donde los partidos comenzaban a las 9 am.

Nada de esto debe darse por sentado.

Las cinco temporadas más recientes de Ohtani marcan uno de los períodos más extraordinarios de cualquier jugador en cualquier época.

Ohtani ha creado suficiente distancia entre él y sus contemporáneos como para que sea difícil imaginar a cualquier otro jugador venciéndolo por el premio MVP, pero nada de esto es rutinario. Sólo un jugador ha ganado el premio más veces, y quién sabe cuántos de su récord de siete Barry Bonds habría ganado si no hubiera recurrido a las drogas para mejorar el rendimiento.

Ohtani debería comenzar la próxima temporada como el gran favorito para ganar otro premio MVP, especialmente ahora que se espera que lance sin restricciones durante toda la temporada. Recuerde, pasó la mayor parte de esta temporada preparándose para reanudar el lanzamiento después de un segundo procedimiento Tommy John.

Los Dodgers intentarán ganar su tercera Serie Mundial consecutiva.

Aprecia el momento. Esto no durará para siempre.

En las últimas semanas, una fuente poco probable nos recordó esta realidad: el padre de Ohtani.

En una carta abierta a su hijo publicada por Sports Nippon, Toru Ohtani planteó la posibilidad de que se convierta en jardinero cuando ya no pueda lanzar.

Ohtani cumplirá 32 años el próximo verano.

Cuando termine, cuando sus días de dominio hayan quedado atrás, el béisbol volverá a sus normas anteriores, con preocupaciones sobre los paros laborales y la disminución de la relevancia cultural, y sobre si ciertos jugadores estrella tienen las cualidades necesarias para ser las caras del deporte.