Puka Nacua suena confiado sobre jugar para Rams vs.Saints

Puka Nacua sonaba como si no hubiera dudas.

El receptor estrella de los Rams, que se perdió el último partido debido a una lesión en el tobillo, dijo el jueves que se “sentía muy bien” y planeaba jugar el domingo contra los New Orleans Saints en el SoFi Stadium.

“Ese es el plan”, dijo después de la práctica. “Me siento fantástico. Siéntete listo para partir”.

Los Rams regresaron esta semana después de una semana libre después de derrotar a los Jacksonville Jaguars en Londres.

Eso le permitió a Nacua descansar y recibir tratamiento por una lesión sufrida durante la victoria del 12 de octubre contra los Ravens en Baltimore.

Nacua tuvo dos recepciones para 28 yardas antes de que él y el esquinero de los Ravens, Marlon Humphrey, saltaran para recibir un pase cerca de la zona de anotación. Ambos cayeron con fuerza sobre el césped cuando el pase quedó incompleto.

Nacua dijo que tenía la intención de asegurarse de que si él no bajaba con el balón, Humphrey tampoco lo haría.

“Realmente pensé que era como si me hubieran dejado sin aire, simplemente por cómo aterricé”, dijo Nacua. “Me levanté y pensé: ‘Oh, definitivamente no es mi espalda’”.

Los Rams derrotaron a los Jaguars sin Nacua para mejorar su récord a 5-2 de cara a la semana libre.

“Nunca es un buen momento para lesionarse”, dijo Nacua, “pero el descanso llegó en un buen momento para descansar y recuperarse”.

Nacua regresa a un cuerpo de receptores que consiguió una actuación de tres anotaciones de Davante Adams contra los Jaguars. Los Rams, sin embargo, no contarán con Tutu Atwell, quien estará en la reserva de lesionados durante al menos cuatro juegos debido a una lesión en el tendón de la corva.

Nacua ocupa el tercer lugar en la NFL con 54 recepciones y el cuarto con 616 yardas recibidas. Tiene dos recepciones de touchdown y también corrió para anotar un touchdown.

Nacua eclipsó las 100 yardas recibiendo tres veces esta temporada, la última hace un mes cuando atrapó 13 pases para 170 yardas en la victoria 17-3 sobre los Indianapolis Colts.