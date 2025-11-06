PWHL Seattle anuncia que jugará como Seattle Torrent

De hecho, el equipo de hockey femenino profesional de Seattle se llamará Seattle Torrent. El anuncio llegó el jueves por la mañana al MoPOP, el Museo de Cultura Pop de Seattle.

Vestido de azul y verde, el Torrent jugará en el cercano Climate Pledge Arena. Su primer partido en casa es el 28 de noviembre.

El vicepresidente de marca y marketing de PWHL, Kanan Bhatt-Shah, dijo que parte de la consideración era cómo encajar el nuevo equipo en una comunidad deportiva “muy unida y dinámica” de Seattle.

“Pero también [how to] destacar y labrarnos un camino único como el equipo más nuevo en nuestro mercado”, dijo Bhatt-Shah, y agregó que el nombre se sentía “muy icónico, pero muy poderoso”.

“Torrent” algo es una jerga que significa descargarlo ilegalmente y, apropiadamente, el nombre y el logotipo de “Torrent” se filtraron en línea dos días antes.

Merriam-Webster define un “torrente” como un flujo de fluido violento o contundente, especialmente una corriente de agua precipitada. A menudo se usa para describir un aguacero, lo que los convierte en vecinos cercanos de la tormenta de Seattle en más de un sentido.

No estaban pensando necesariamente en la lluvia, sino más bien en “vías fluviales que dan forma y conectan el estado de Washington, escorrentías de las montañas, ríos rugientes, océanos, profundidad, agua que se mueve rápidamente: todas cosas que son atributos positivos para el equipo”.

Por supuesto, se tuvieron en cuenta los nombres de otros equipos de Seattle que hacen referencia al agua. Bhatt-Shah dijo que se comunicaron con los fanáticos de los equipos existentes.

“Queremos nombres que… transmitan una sensación de empoderamiento y fuerza”, dijo Bhatt-Shah.

Esta historia se actualizará.