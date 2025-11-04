¿PWHL Seattle filtró accidentalmente el apodo y el logotipo de su equipo?

Parece que se ha filtrado el nombre de PWHL Seattle. Una bienvenida provisional a la escena de deportes acuáticos de la ciudad, Seattle Torrent.

Dos días antes de un “anuncio importante del equipo” en el Museo de Cultura Pop, que se espera que sea la presentación del nombre y el logotipo del equipo, Emerald City Hockey captó lo que parece ser el nuevo nombre y logotipo en el sitio web del equipo. Las páginas aparecieron brevemente antes de que volvieran a mostrar el logotipo de PWHL Seattle.

El logo era una “S” azul aguada y elegante.

Merriam-Webster define un “torrente” como un flujo de fluido violento o contundente, especialmente una corriente de agua precipitada. A menudo se usa para describir un aguacero, lo que los convierte en vecinos cercanos de la tormenta de Seattle en más de un sentido.

Este no es uno de los nombres propuestos por sus compañeros de cuarto de Climate Pledge Arena, Seattle Kraken de la NHL, quienes publicaron un video donde los jugadores adivinaron el nombre del futuro equipo de PWHL justo después de que se filtrara el logo. Las sugerencias sobre ese video incluyeron Sockeyes, Mist y Freeze. Tsunami fue una elección popular en otros lugares.

La PWHL prefiere nombres singulares, por lo que Torrent encajaría perfectamente. Los otros equipos son Boston Fleet, Minnesota Frost, Montréal Victoire, New York Sirens, Ottawa Charge y Toronto Sceptres, además de PWHL Vancouver, el otro equipo de expansión.

PWHL Seattle anunció previamente que si bien seguiría adelante con camisetas simples de “Seattle” para la temporada inaugural, revelaría su nombre y logotipo antes del inicio de la temporada, que es el 21 de noviembre en el Pacific Coliseum de Vancouver.

El equipo lucirá camisetas verde oscuro “pizarra” en casa y camisetas color crema como visitante. Ambos cuentan con detalles en azul claro y tienen el nombre de la ciudad escrito en diagonal en el frente.

La delantera y probablemente madre de la capitana Hilary Knight finalmente tendrá su respuesta esta semana.

“Mi mamá probablemente me llama todos los días”, dijo Knight recientemente. “Originalmente era para el calendario. El calendario ya está disponible. (Entonces) es, ‘¿Cuándo se revelará la camiseta?’ Ahora que ya salió, será el nombre del equipo, el logotipo y todo eso”.

El campo de entrenamiento comienza el 11 de noviembre en Kraken Community Iceplex. Seattle jugará dos partidos de pretemporada en Vancouver.

La plantilla del campamento cuenta con 28 jugadores, que deben reducirse a 23 jugadores activos antes del 19 de noviembre. Hay 16 delanteros, nueve defensores y tres porteros, incluidos 19 jugadores que ya están fichados para la temporada de debut.