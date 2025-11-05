QB Jack Hurst es uno de los surfistas del fútbol de Laguna Beach

Es una insignia de honor que te llamen surfista. Hay muchos en el equipo de fútbol americano de Laguna Beach High, liderado por su mariscal de campo junior de 6 pies 4 pulgadas, Jack Hurst.

Los surfistas son valientes, ágiles y mantienen la calma bajo presión cuando se acerca una ola. Tienen buen ritmo, grandes instintos y disfrutan de momentos de serenidad mientras se deslizan sobre una tabla esperando ponerse a prueba contra una ola.

Hurst tiene que evitar a los tackleadores, por lo que cuando de repente aparece una ola, es una buena práctica tomar decisiones rápidas tal como lo hace en el fútbol.

“Surfeo un poco. No sé si es bueno. Estar en el agua es momento de estar tranquilo para mí”, dijo.

Hurst ha logrado una gran temporada juvenil después de ser suplente de dos años de Jackson Kollock, quien ahora está en Minnesota. Hurst ha lanzado para 2,560 yardas y 41 touchdowns con cuatro intercepciones esta temporada.

“Estaba sentado detrás de Jackson esperando mi momento y mi oportunidad”, dijo Hurst. “Nos ayudamos mutuamente. Fue fantástico recorrer ese viaje con él”.

Se encargaría de limpiar y aprendería de Kollock. Ambos tienen brazos fuertes, pero Hurst es más un pasador de retroceso.

“La mejora de Jack ha sido asombrosa”, dijo el entrenador John Shanahan. “Cumplirá 17 años a finales de este mes. La rapidez con la que procesa las coberturas es excelente. Tiene mucha inteligencia”.

Laguna Beach es un verdadero equipo de barrio con 26 jugadores, con marca de 9-1. Los Breakers empataron con Sherman Oaks Notre Dame en el primer partido de los playoffs de la División 3 de la Sección Sur el viernes en Notre Dame.

Hurst es uno de los primeros jugadores que se unió a Laguna Beach cuando formó un equipo de séptimo grado que intentaba evitar que los jugadores locales se fueran. Hay una escuela secundaria en el distrito. Los mismos entrenadores y mismos jugadores han seguido a Hurst, por lo que la camaradería y la química son una ventaja importante para superar la falta de profundidad.

“Han sido los mismos niños y los mismos entrenadores desde que éramos jóvenes”, dijo Hurst. “Estamos todos muy unidos y jugamos como un equipo”.

Su principal objetivo, el junior Brady Stringham, ha atrapado 17 pases de touchdown. “Está en el lugar correcto en el momento correcto”, dijo Hurst.

El entrenador de Notre Dame, Evan Yabu, dijo de Hurst: “Es preciso. Es tan agudo como una tachuela”.

Hay pocos cuerpos técnicos más impresionantes que el formado por Shanahan. John Selbe (Cypress), Scott McKnight (JSerra), Mike Milner (El Toro, Fountain Valley) y Mark Flippin (El Toro) son ex entrenadores en jefe. Mike Walcott fue coordinador defensivo en JSerra. David Ricci entrenó en Tesoro y Capistrano Valley.

“Una vez que escuchas el currículum, es increíble”, dijo Hurst. “Saben algo de fútbol”.

Esto es lo que hacen los buenos qbs. Comete un error y olvídate. Jack Hurst fue interceptado. Regresa para un pase de touchdown de 69 yardas a Will Regal. 14-7 Playa Laguna. pic.twitter.com/3YUxVa4lIN – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 25 de octubre de 2025

Es una especie de reunión para Laguna Beach. La temporada pasada, los Breakers se enfrentaron al mariscal de campo de Notre Dame, Wyatt Brown, cuando jugaba para Santa Mónica. Laguna Beach ganó 21-9. Brown lanzó para 1,504 yardas y 13 touchdowns y corrió para 912 yardas y 18 touchdowns.

Laguna Beach y Hurst necesitarán un esfuerzo colectivo el viernes por la noche por parte de sus mejores compañeros de fútbol.

“Realmente me gusta que todos compitan, ya sea en surf o skate”, dijo Hurst.

Si alguien usa la jerga de los surfistas después del juego, ¡entusiasmado! — sabrás que fue una buena noche para los Breakers.